Encuentra un cachorro perdido en la calle y lo agarra sin saber que su gesto desencadenará un mensaje inesperado

Lo que para Anastasia Stacey parecía un día normal, terminó siendo toda una ventura. Todo comenzó cuando conducía de su casa al trabajo, momento en el que comprobó que había dos ojos brillando en la oscuridad en la carretera. Tras reducir la velocidad y observar que se trataba de un perro, decidió parar y agarrar al animal antes de que le pudiera pasar algo grave.

Sin embargo, lo que desconocía es que esa decisión le llevaría a vivir una serie de acontecimientos inesperados que jamás se hubiera imaginado, tal y como relata el medio wamiz. Se trataba de una West Highland White Terrier, conocida con el mote de Roxy, y se encontraba herida, por lo que la mujer, preocupada por su estado, la llevó a un veterinario.

Fue en aquel instante cuando, tras un examen veterinario, se dio cuenta de que el animal padecía una infección de oído que había empeorado con el tiempo. Afortunadamente, el perro llevaba chip, por lo que rápidamente lograron dar con la dueña de la mascota.

Después de contactar con ella y entregarle a Roxy, la mujer volvió de nuevo a su casa, sin saber que al día siguiente su acción sería premiada con un regalo, que terminó rechazando. Había sido la dueña del perro, que en un gesto de agradecimiento por su altruista acción quiso darle un obsequio. La historia se ha vuelto viral en TikTok entre los usuarios, emocionados con la empatía y bondad de Kate.