Fascinación en Alemania por el auge de encuentros con el insecto 'irreal': "Hasta ahora creía que era un rumor"

Invasión en Alemania de un insecto 'irreal' de grandes dimensiones: ocho centímetros las hembras y hasta seis centímetros los machos. Hasta su nombre es curioso, la mantis religiosa.

Se trata de un animal que cuenta con una gran capacidad de camuflaje. La mantis religiosa es capaz de ocultarse entre la hierba y esperar durante minutos hasta que llega el momento de devorar a su presa.

Tal y como recoge el medio de comunicación Merkur.de, desde la asociación alemana Nabu han confirmado que "las mantis adultas vuelven a dejarse ver con más frecuencia. También nosotros estamos recibiendo más avisos".

Los avistamientos de mantis religiosa están en pleno auge, y las redes sociales están repletas de vídeos e imágenes de encuentros con estos insectos en prácticamente todas las zonas de Alemania.

Incluso los más escépticos están cayendo rendidos ante la evidencia. Un usuario que ha publicado una fotografía y un vídeo de una mantis encontrada en el distrito de Wiesbaden-Breckenheim ha reconocido que "hasta ahora lo había considerado un rumor. Pero ahora tenemos la confirmación".

En relación a lo proliferación de mantis religiosas en Alemania, Tobias Rautenberg, de la Estación Biológica del Ruhr Occidental, ha explicado en declaraciones a la radio pública alemana WDR que "independientemente de cómo hayan llegado aquí, tienen buenas posibilidades de reproducirse, por ejemplo, en terrenos industriales abandonados con temperaturas favorables".