Los expertos revelan que la táctica que usamos para deshacernos de los pececillos de plata es un error

Un pececillo de plata, en una imagen de archivo

Los pececillos de plata (Lepisma saccharina) son unos insectos de cuerpo blando y color gris que se alimentan de almidones y azúcares, y que pueden aparecer en viviendas con un nivel de humedad del aire elevado.

En declaraciones recogidas por el sitio web The Spruce, Scot Hodges, vicepresidente de desarrollo profesional y servicios técnicos de Arrow Exterminators, explica que "los pececillos de plata suelen preferir los alimentos con almidón y pueden alimentarse fácilmente de cajas, papeles, serrín y mucho más".

En ese sentido, el experto señala que "las grandes colecciones de libros pueden sufrir daños por los pececillos de plata, ya que se alimentan de las páginas y del pegamento utilizado para encuadernarlos".

No obstante, tratar de retirar esos elementos de la vivienda para acabar con la presencia de pececillos de plata es un error, ya que estos insectos son capaces de sobrevivir sin alimentarse durante largos periodos de tiempo.

En consecuencia, para acabar con una infestación de pececillos de plata, lo que los expertos recomiendan es hacer uso de un deshumidificador para que el ambiente deje de ser agradable para los insectos.

Al respecto, Trenton Frazer, entomólogo jefe de Aptive Pest Control, subraya que "nunca los verás en un lugar donde la humedad descienda por debajo del umbral necesario para que un pececillo de plata retenga la humedad suficiente para mantenerse con vida".