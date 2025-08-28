Fracaso estrepitoso del plan de este hombre para tener hasta 35 huskies siberianos en su casa

Un hombre que tenía 35 perros esquimales huskies siberianos en su casa ha revocado, finalmente sin éxito, la prohibición de poseer perros durante cinco años que le había impuesto la Unidad de Gestión de Animales del Consejo de Auckland, en Nueva Zelanda. Hace unos días, el comité de regulación y seguridad de este consejo escuchó su apelación a esa decisión, según ha publicado el diario local Stuff, que puntualiza que ha decidido no publicar el nombre del afectado después de recibir información delicada sobre su salud.

Entre el 8 de junio de 2024 y el 24 de junio de 2025, la unidad de gestión de animales del Ayuntamiento de Auckland recibió 45 quejas sobre los perros de este individuo, incluidos ladridos, problemas de bienestar, ataques de perros, comportamiento agresivo y deambulación, según un informe en la agenda del comité.

Como resultado, se incautaron de 19 perros, se realizaron cinco inspecciones de propiedad y se emitieron al propietario 52 multas por un total de unos 13.000 euros. Y ninguna de las multas se ha pagado, según el informe.

El dueño de los perros dijo en la audiencia que los animales lo habían ayudado con su salud mental y física. “Me proporcionan un propósito más elevado en la vida cuando la vida se vuelve difícil”, aseguró el hombre. “Ahora me levanto a las 6:00 todos los días, en lugar de tener que luchar para levantarme y estoy motivado a pesar del dolor crónico que tengo y el bajo estado de ánimo”.

Aunque el hombre admitió que ahora tenía demasiados perros esquimales, pero cuando le preguntaron en la audiencia si estaría contento con un par de ellos, dijo que no. La reciente decisión del comité señala la prohibición al hombre de tener un perro hasta al menos febrero de 2030.

“El comité siente una considerable empatía por los problemas personales que [el hombre] enfrenta y acepta que sus perros le brindan apoyo emocional”, señaló este organismo en sus conclusiones. Sin embargo, la opinión de este comité es que el afectado debe reducir el número de perros que tiene en la propiedad, que actualmente es de 30, según lo establecido en el informe de la agenda, cifra que se actualizó a 35 en la audiencia.

“El comité concluyó que la propuesta de propiedad condicional presentada por [el hombre] no atenuó las preocupaciones que los funcionarios de Gestión de Animales presentaron al comité. El comité, que para este tema estuvo presidido por el concejal Lou Fuli, consideró que si bien el hombre había abordado algunas inquietudes del personal de Gestión Animal, no había abordado todos los problemas y que se habían producido más delitos después de recibir un Aviso de Supresión de Molestias emitido por Gestión Animal.

“El número de perros del hombre continúa aumentando y es una causa importante de sus problemas de cumplimiento”, dijo el comité. “Sin un período de prohibición, es probable que el número de perros aumente aún más y es probable que se produzcan más infracciones", concluyó.

El comité recalcó la especial importancia de que algunas de las 52 infracciones impuestas estén relacionadas con ataques a otros animales, comportamiento agresivo y deambulación, que suponen un riesgo significativo para las personas y otros animales.