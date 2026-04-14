El gorila más viejo del mundo acaba de cumplir 69 años, que equivale a una vida humana de más de un siglo: "Es como mirar a una abuela"

Fatou. Ese es el nombre de la gorila más vieja del mundo. El animal vive en el Zoo de Berlín (Alemania) y acaba de cumplir 69 años, una cifra que equivale a una vida humana de más de un siglo.

La gorila, a lo largo de su estancia durante más de seis décadas en el Zoo de Berlín, se ha convertido en madre y abuela. El portavoz del zoo, Philine Hachmeister, ha destacado que "Fatou, en edad humana, tendría más de 100 años".

Hachmeister ha detallado que esta gorila tan especial "es uno de los pocos animales de gran edad que aún provienen del medio silvestre". En ese sentido, el portavoz del Zoo de Berlín ha dejado claro que "hoy en día devolvemos a los animales a su hábitat natural y no al revés".

Tal y como recoge el medio de comunicación estadounidense The Washington Post, la leyenda cuenta que Fatou es una gorila que fue traída de África al puerto de Marsella (Francia) en la década de los 50 por un marinero que la cambió para saldar una cuenta de bar.

De esa forma, se cree que la gorila acabó en manos de un comerciante de animales francés que la acabó vendiendo al Zoo de Berlín. Desde el zoológico no han podido confirmar la veracidad de esa historia, pero sí que han asegurado que llegó a sus instalaciones en el año 1959, cuando Fatou tenía dos años.

Desde el año 2019, Fatou figura en el Libro Guinness de los Récords como la gorila más vieja del mundo.

"Fatou te mira y te mira directamente al alma"

Philine Hachmeister ha asegurado que "Fatou te mira y te mira directamente al alma", por lo que, según él, interactuar personalmente con ella es una de las mejoras formas de interiorizar la importancia de salvar a su especie.

Al respecto, el portavoz del Zoo de Berlín ha expresado que "cuando Fatou te mira es como mirar a tu abuela. Eso es lo que pienso cada vez que paso junto a ella".