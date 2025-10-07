La peligrosa isla que es hogar de miles de las serpientes más mortales de la Tierra

La Ilha da Queimada Grande, en Brasil, es una isla de 431.000 metros cuadrados ubicada en la costa del estado de São Paul que está tomada por las serpientes. De hecho, es conocida con el sobrenombre de Isla de las Cobras.

La isla cuenta con un bosque tropical que sirve de hogar a la víbora dorada (Bothrops insularis), que está considerada como una de las serpientes más peligrosas de la Tierra debido a la potencia de su veneno.

Tal y como recoge el medio de comunicación The Indian Express, la expansión de la víbora dorada en la Ilha da Queimada Grande (de la que es una especie autóctona) hace que este lugar de Brasil esté considerado como la 'isla de serpientes' más mortífera del planeta.

En concreto, la Ilha da Queimada Grande cuenta con entre 2.400 y 2.900 ejemplares de la víbora dorada, lo que hace que el reptil esté catalogado como una especie en peligro crítico de extinción.

Esta serpiente puede reconocerse por contar con un color marrón amarillento pálido y tener unas manchas más oscuras en su cabeza triangular, que, además, tiene una forma similar a una lanza.

Respecto al motivo por el que la víbora dorada se encuentra únicamente en la Ilha da Queimada Grande, los científicos teorizan que quedó aislada del continente debido al aumento del nivel del mar que tuvo lugar tras la última glaciación.

El veneno de la víbora dorada es mucho más intenso que el de otras víboras, pudiendo llegar a provocar hemorragias internas graves y necrosis, lo que hace que la serpiente tenga una tasa de letalidad muy elevada.

Ante ese peligro para los humanos, el Gobierno de Brasil tiene prohibido el acceso público a la Ilha da Queimada Grande. Con esta medida, el Ejecutivo brasileño también busca proteger a la propia especie ante la escasez de ejemplares.