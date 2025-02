Lanzan un aviso urgente para todos los que aplastan las arañas invasoras de la casa

El instinto lleva a más de uno a, cuando ve a una araña correteando por cualquier punto del hogar, aplastarla con lo primero que pille a mano. Ahora bien, hacer esto no sólo afecta al arácnido en cuestión, también motiva que falte un depredador en la casa.

Así lo han explicado desde el periódico británico Express. Han hablado de la naturaleza de este tipo de animales de cazar insectos puede ayudar a erradicarlos en los hogares. Así hacen con los mosquitos, pero también con las garrapatas o algunas cucarachas, recoge Infobae.

Por otro lado, en declaraciones para la revista Muy Interesante, el entomólogo por la Universidad Estatal de Carolina del Norte (EEUU), Matt Bertone, ha apuntado que las arañas tienen un rol importante en los ecosistemas.

Asimismo, el mismo experto ha precisado que las picaduras de estos pequeños seres suelen ser la excepción. Al menos, si no se tienen en cuenta a las especies tropicales, que sí son venenosas.

En este sentido, Muy Interesante ha recogido un estudio realizado en Carolina del Norte en el que concluía que la mayoría de arañas que habitan en las casas son las de telaraña irregular y las de bodega.

Bertone, por eso, ha instado a la gente que no erradique a las arañas que se encuentre por casa y que, en su lugar, las atrape y las traslade a otro lugar en el que no les resulten una molestia. "Pero, si puedes soportarlo, está bien tener arañas en casa", ha señalado a la publicación. "De hecho, es normal", ha proseguido, "y, francamente, aunque no las veas, ellas estarán allí", ha concluido.