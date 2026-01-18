Despiden a una ex directiva de una empresa por dormirse en un spa en una fiesta de empresa: la van a indemnizar

Caso de discriminación por discapacidad en Alemania. Shannon Burns, la exvicepresidenta de la empresa Gitpod, perdió su trabajo tras beber y quedarse dormida en una sauna después de un encuentro corporativo. No obstante, logró demostrar en el tribunal que se trataba de discriminación por discapacidad relacionada con el TDAH. Ahora, le tienen que indemnizar.

Según informa el periódico italiano Delfi, Burns ocupaba un puesto de responsabilidad en la compañía. De hecho, facturaba más de 300.000 dólares (260.000 euros). La carta de despedido se justificaba por "una conducta incompatible con las funciones del gerente".

El medio de comunicación ha podido acceder a la misiva, que alegaba que el comportamiento de la ya expempleada durante una fiesta corporativa "minaría la confianza" respecto al resto de sus compañeros. "Ella debe liderar con el ejemplo".

En la empresa, Burns consumió alcohol junto con sus compañeros y con el CEO de la empresa, Johannes Landgraf. Algunos testigos de los hechos, que han accedido a declarar para el diario británico The Times, afirmaron que lloró y habló de forma incomprensible. Más tarde, al no encontrar la llave de la habitación y despertar al vecino, se fue a dormir a la sauna.

Mensaje de la dirección

Al día siguiente, recibió un mensaje de la dirección: tenía que "controlarse" y "liderar en equipo". Ella misma alegó más tarde que sus compañeros varones estaban "mucho más borrachos", pero no fueron sancionados. Por este motivo, al demandar, citó "discriminación por género y discapacidad", puesto que sufre un trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

El juez desestimó las acusaciones de discriminación de género, señalando que su "comportamiento no profesional" no estaba relacionado con el género. No obstante, debido a su discapacidad, el tribunal apoyó la parte de la demandante.

De este modo, y tal como reza la publicación, el magistrado asegura que su discapacidad pudo haber contribuido a su olvido, incluido en el hecho de que perdió la llave de su habitación de hotel. Asimismo, su comportamiento "podría haber sido resultado de una combinación de características relacionadas con el alcohol y el TDAH". Ahora tiene derecho a una compensación.