Ni las 8 horas ni el colchón: el tercer factor del sueño que los expertos ruegan que empieces a cuidar hoy mismo

"Descansa", o "duerme bien", son afirmaciones que solemos escuchar a menudo en nuestra sociedad. Con la evolución de la ciencia y los estudios médicos se evidencia que el sueño es un pilar en los hábitos saludables para gozar de un buen estado de salud.

A la hora de tratar dicho tema siempre se habla de dos factores principalmente, la cantidad de horas de sueño y la calidad del mismo, aspectos sumamente importante, sin embargo, los profesionales aconsejan prestarle atención a una tercera variable en este panorama: se trata de la regularidad del horario de sueño.

El concepto de regularidad del sueño hace referencia a "cuánto se mantiene la misma hora de acostarse y de despertarse, más o menos 30 minutos, y eso incluye los fines de semana, comenta Jean-Philippe Chaput, docente de medicina en la Universidad de Ottawa", según un artículo publicado por The New York Times.

Los hallazgos de los investigadores sobre el sueño irregular

"Quienes tienden a desviarse más de un horario de sueño regular parecen tener un mayor riesgo de padecer ciertas afecciones, como enfermedades cardiovasculares, obesidad, problemas de salud mental como depresión y ansiedad, y demencia", expone el mismo texto.

Además, tras realizar un estudio a 200 en Estados Unidos entre 48 y 84 años, los investigadores se dieron cuenta de que "quienes tenían los horarios de sueño más irregulares tenían más del doble de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares que quienes tenían patrones de sueño más regulares", afirma el mismo artículo.

Otro estudio realizado por la National Libary of Medecine, consultado por The New York Times, en el cual participaron 88.000 adultos en el Reino Unido, desvela que "aquellos individuos con horarios de sueño más irregulares tuvieron aproximadamente un 50 % más de probabilidades de desarrollar demencia", sostiene el medio norteamericano.

¿Cómo duermen los españoles?

La sociedad española no está durmiendo adecuadamente, según un portal especializado, los españoles duermen 6,5 horas al día.

La Sociedad Española de Neurología, por medio de un informe, da mayor profundidad al tema a través de los siguientes datos claves: