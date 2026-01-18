Petr Pavel, presidente checo: "Creo que hay una serie de concesiones dolorosas que Ucrania tendrá que hacer"

El presidente checo, Petr Pavel, el pasado 10 de julio en Washington, en la cumbre del 75º aniversario de la OTAN.

"Europa no puede quedar al margen de la guerra en Ucrania". Esta es la posición de Petr Pavel, presidente de la República Checa, que, durante una visita el pasado 16 de enero, mostró su apoyo a la causa y lamentó que Kiev tendrá que hacer "una serie de concesiones dolorosas" para poner fin a la ofensiva.

"Creo que hay una serie de concesiones dolorosas que Ucrania tendrá que hacer y está dispuesta a hacerlo, siempre que conduzca a la paz", aseguró el mandatario en una rueda de prensa posterior a su reunión con Volodímir Zelenski.

El líder checo, en unas declaraciones recogidas por el periódico Euromaidan, aseguró que Estados Unidos sigue siendo indispensable para resolver el conflicto. "Es doloroso para Europa que Estados Unidos siga desempeñando un papel clave. Pero esto no significa que Europa y los países europeos deban estar al margen de estos esfuerzos", aseguró.

Asimismo, Pavel enfatizó que Europa debe asegurarse de que "todo el trabajo realizado" en el proceso de paz "no se desperdicie". "Creo que Ucrania ha hecho mucho para que la solución propuesta sea aceptable", añadió.

La visita del ministro checo

Es la tercera ocasión que el presidente checo pisa suelo ucraniano desde el inicio de la guerra. Esta última visita comenzó el pasado 15 de enero en Leópolis, donde se reunió con el jefe del óblast de Leópolis, Maksym Kozytskyy, y la ministra de Asuntos de los Veteranos, Natalia Kalmykova.

Además, el mandatario aprovechó para visitar a los soldados heridos en combate que se encuentran en el hospital de esa misma ciudad. Allí, tal como reza la publicación, médicos checos y ucranianos llevan a cabo operaciones conjuntas bajo la misión Medevac: un sistema de transporte de pacientes heridos desde lugares remotos del frente.

En unas declaraciones en la ciudad ucraniana, el presidente advirtió que cancelar los envíos de municiones sería "extremadamente perjudicial" para Kiev. "Ucrania expresó claramente su gratitud para que continúe. Para ellos es una parte absolutamente clave de cómo proporcionar a las unidades del frente la munición tan necesaria". Asimismo, ha vuelto a asegurar su "firme apoyo sin cambios".