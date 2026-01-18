Sánchez rechaza una posible invasión de EEUU a Groenlandia: "Sería la carta de defunción de la OTAN"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de líderes de la UE de Bruselas.

"Sería la carta de defunción de la OTAN". Así es como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado en una entrevista en La Vanguardia a la posible invasión de Estados Unidos en Groenlandia.

Al ser preguntado sobre la política internacional será uno de los pivotes de lo que resta de legislatura, Sánchez ha defendido que tanto la interior como la exterior "están más unidas que nunca".

"Lo estamos viendo cada día. Ucrania, Gaza, Venezuela, Groenlandia... Si nos centramos en Groenlandia he de decir que una invasión de ese territorio por parte de Estados Unidos haría a Vladímir Putin el hombre más feliz del mundo", ha señalado.

El líder del Ejecutivo ha justificado que esto sucedería porque "vería legitimado su intento de invasión de Ucrania". "Si se produjera un acto de fuerza de Estados Unidos en Groenlandia ello sería la carta de defunción de la OTAN. Putin estaría doblemente feliz", ha razonado.

"¿Cuál es la solución? Si hay una legítima preocupación por parte estadounidense de la seguridad en el Ártico, esto debe plantearse en el Consejo Atlántico de la OTAN", ha añadido.

"Europa debe moverse"

Mientras respondía a esa misma pregunta en su entrevista con La Vanguardia, Sánchez ha defendido que la solución para porque Europa avance "en su proceso de integración y dotarse de una defensa realmente común".

"Y para ello no necesitamos el acuerdo unánime de los 27 estados miembros. Podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas, con una industria de la defensa realmente europea y podemos construir puentes con otros países del mundo que también viven con mucha preocupación lo que está sucediendo", ha expuesto.

El presidente del Gobierno ha reiterado que "Europa debe moverse" y, por poner un ejemplo, ha resaltado como "una gran noticia" la firma del acuerdo con el Mercosur de este sábado.

"Si estamos ante una posible anexión unilateral de Groenlandia que legitimaría la invasión rusa de Ucrania y supondría el debilitamiento o la defunción de la OTAN, lo que Europa debe hacer es caminar más rápido. España lo está haciendo", ha añadido.

¿Enviar tropas a Groenlandia?

En un momento en el que algunos países europeos han movilizado tropas ante una posible invasión de EEUU en Groenlandia, Sánchez ha reconocido que, en el caso de España, "no hay una decisión tomada".

"Estamos hablando con el resto de países involucrados y singularmente con Dinamarca a nivel técnico. Hablaré de ello con el jefe de la oposición y con los grupos parlamentarios. España aún no ha tomado una decisión sobre esta cuestión", ha expuesto, antes de saber que Donald Trump anunció aranceles para los países que buscan defender Groenlandia.

