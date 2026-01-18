Un estudio señala que esta ciudad es la más agobiante del mundo: muchos españoles la escogen como destino vacacional

Viajar suele ser sinónimo de descubrimiento, disfrute y descanso: conocer nuevas ciudades, sumergirse en otras culturas y romper con la rutina cotidiana. Sin embargo, en los últimos años esta experiencia gratificante se ha visto empañada en muchos destinos por la masificación turística, las largas colas y la saturación de espacios emblemáticos, factores que pueden transformar unas vacaciones soñadas en una vivencia estresante y agobiante.

En este contexto, un análisis global elaborado por la empresa de consignas de maletas Radical Storage sitúa a Japón como el destino turístico que más ansiedad genera entre los visitantes. Tras revisar decenas de miles de reseñas sobre las atracciones más populares, los autores del estudio concluyen que en la capital japonesa una de cada cuatro críticas contiene palabras asociadas a la ansiedad, y que buena parte de esos comentarios se refieren a la sensación de aglomeración.

La investigación coloca a Tokio en primera posición seguida de otras ciudades japonesas como Osaka y Kioto; Londres es la única urbe europea que aparece en el top 5. En los puestos siguientes aparecen Pekín (China), Phuket (Tailandia), Nueva York (Estados Unidos), Praga (República Checa) y París (Francia). Radical Storage también señala que la causa principal del malestar son las multitudes y las horas punta en transportes y zonas turísticas.

Un reciente aumento de turistas

El auge del turismo en Japón ayuda a explicar el fenómeno, ya que el país pasó de recibir alrededor de 6,2 millones de visitantes internacionales en 2011 a contabilizar más de 25 millones de visitantes en 2023, un incremento sostenido que ha tensionado infraestructuras y atractivos muy demandados. Esto afecta directamente a la experiencia del viajero y alimenta la sensación de saturación en las principales ciudades del país.

Pese a esas quejas sobre agobio y masificación, Japón sigue estando entre los destinos preferidos por muchos españoles. Varias oficinas de turismo sitúan en torno a 182.000 el número de turistas procedentes de España que visitaron Japón recientemente, una cifra que refleja un interés creciente por la cultura japonesa, la gastronomía y la oferta urbana y natural del país.

En el otro extremo del ranking, Radical Storage identifica a Tallin (Estonia), Zhuhai y Guilin (China) como las ciudades más relajantes para los viajeros. Estos son lugares cuyas reseñas destacan la calma, la cercanía a la naturaleza o la ausencia de trampas para turistas como factores que reducen el estrés. Se consolidan como alternativas atractivas para quienes buscan viajar sin prisas y disfrutar del destino de forma más pausada.