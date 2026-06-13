Ni caravana al uso ni casa fija: este híbrido se pliega para viajar y se despliega en una vivienda de 20 metros con baño y cocina

Lo llaman Mini House y en la práctica es un vehículo remolcable que combina las facilidades de una caravana con las de una casa de 20 metros cuadrados. Se trata de un modelo de la marca turca Ortsan Outdoor que fue lanzado en 2023, inspirado en los garajes expandible y que ahora acapara titulares en los medios de comunicación.

Según Autoevolution, las características de este innovador automóvil permiten que el remolcable "logre lo imposible en el mundo de las autocaravanas": un tamaño compacto en carretera y el doble de espacio en el camping.

De este modo, se puede viajar de forma ligera pero cuando se llega al lugar de descanso se transforma con solo pulsar un botón, convirtiéndose en una casa de dos habitaciones, con baño completo y seco y una cocina sorprendentemente espaciosa. Pero esto no es lo más destacable.

Para hacerla una caravana real, el remolcable se abre bajando las paredes laterales, que dan paso a paredes de lona: un sistema de apetura "tipo acordeón", que es como una especie de toldo.

Para quien quiera hacerse con uno de estos originales vehículos debe tener en cuenta que, a pesar de las características, nunca se concibió para la producción en masa. La Mini House está disponible desde 2023 bajo pedido.

Medidas reales

Las medidas de como caravana y como remolque son uno de sus grandes atractivos. Durante el transporte, mide 4 metros de largo y 2,1 metros de ancho, ocupando tan solo 8,4 metros cuadrados (90,4 pies cuadrados) donde guardar todo lo esencial.

En el camping, el espacio habitable se duplica con creces alcanzando los 20,4 metros cuadrados, y se dispone de un dormitorio privado y un balcón/terraza que también funciona como sala de estar. En cuanto al baño, ocupa todo el ancho del remolque, se encuentra en la parte delantera. La cocina se extiende casi a lo largo de uno de los laterales.

Otras comodidades

Ortsan ha equipado sus caravanas con autonomía extendida. Cuenta con una potencia de 470 W de energía solar en el techo, conectada a una batería de litio de 200 Ah y un inversor. Además, incluye dos tanques de 200 litros, uno para agua potable y otro para aguas grises.

Entre las comodidades adicionales, incluye una estufa de leña, un sistema de aire acondicionado y un calefactor diésel, además de una Smart TV. Todas estas comodidades se pueden controlar a través de una tablet que funciona como centro de mando.