Los ornitólogos piden que no cojas jamás a este animalito indefenso: reduces su opción de sobrevivir

Molteni Motta/Universal via Getty Images

"No lo cojas". Así se rotundo es el lema de una campaña lanzada por la organización SEO Bird Life. Su objetivo es concienciar a la población sobre la alta vulnerabilidad en la que se encuentran las crías de aves urbanas temporadas como la actual, típica para que nazcan nuevos polluelos. Ya que es altamente probable que mucha gente se encuentre en sus poblaciones con alguno extraviado del nido y, dado que el primer impulso ante este hallazgo de la inmensa mayoría de la gente es recoger al animal para ayudarlo, se trata de un grave error.

La razón la han explicado precisamente los expertos de esta Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird Life) que advierten de que no siempre es lo más recomendable ni mucho menos. "Muchas especies de aves abandonan el nido antes de poder volar con soltura. Durante esos días, permanecen en el suelo o en ramas bajas, mientras sus padres los siguen alimentando y vigilando de cerca. Retirar a estas crías del entorno natural interrumpe este proceso vital de adquirir mayor independencia y disminuye sus posibilidades de sobrevivir", explican estos ornitólogos.

Es más, advierten de que cada año se trasladan a centros de recuperación de aves a crías que están completamente sanas "por personas bienintencionadas que no saben que su presencia en el suelo es completamente natural". Por eso, a no ser que veamos que corren riesgo de ser atropellados o capturados, lo mejor es que ni toquemos a estos pequeños animales.

Pero si se da el caso de que no te quedas tranquilo dejándolo ahí indefenso, también estos especialistas te hacen cuatro sugerencias: la primera es que observar al polluelo a distancia, ya que si el ave no está herida o en peligro inminente de depredación, es mejor no intervenir, y la segunda, que vigiles si hay adultos cerca: suelen estar atentos y alimentan a la cría incluso en el suelo y te alejes para permitir que ellos actúen es la mejor opción.

En tercer lugar, evita llevarte al animal a tu casa. Debes saber que criar aves silvestres sin autorización está prohibido y no mejora su bienestar. Así que, si por la razón que sea, ves necesario de intervenir, déjalo en un lugar resguardado de predadores y del tráfico rodado, como un arbusto o un árbol bajo pueden hacer esa función. Y, finalmente, sí puedes contactar con un centro de recuperación, pero sólo si el cría está herida o en peligro evidente.