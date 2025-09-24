No solo mosquitos: todas las plagas que se espera que aparezcan este otoño en España 

Nos acercamos ya a octubre y como cada año, las temperaturas comenzarán a bajar paulatinamente, aunque este año, se esté haciendo algo más de rogar que de costumbre. Sin embargo, es cuestión de días -tal vez semanas- que la situación comience a cambiar en toda la geografía española.

Con el descenso térmico también se espera la llegada de algunos huéspedes poco agradables, con los que tocará lidiar en los hogares españoles como cada invierno. Hablamos de todo tipo de especies como roedores, mosquitos, insectos y un largo etcétera.

La mayoría de ellos se refugian en lugares húmedos y frescos, aunque un factor que influye decisivamente en su expansión es la falta de higiene que puede darse en determinadas zonas del hogar.

Algunos de estas pequeñas -y no tan pequeñas- especies son: las cucarachas, cuyo lugar ideal para residir se centra en cocinas, baños y sótanos, caracterizados por una gran facilidad y velocidad de reproducción, por lo que suponen una amenaza para la salud de muchas personas.

Al margen de estas, también nos encontramos con las hormigas, cuya aparición estelar se produce en esta época del año, penetrando en hogares con la intención de encontrar alimentos. Al igual que las cucarachas, su facilidad a la hora de reproducirse es un factor clave.

Y si nos centramos en las que 'atentan' directamente contra nuestra salud, no podemos olvidarnos de las arañas y los mosquitos. Las primeras, muy activas en invierno, buscan espacios tranquilos para construir sus telas y reproducirse con una gran velocidad, y cuyas picaduras pueden suponer una grave amenaza para todos.

En el caso de los mosquitos, entre los que se incluye el mosquito tigre, el factor geográfico es muy importante, ya que suelen proliferar en zonas muy húmedas, o en charcos estancados. Por otro lado, hay que destacar sus picaduras.

Y por último nos encontramos con las chinches y los roedores. En el caso de las primeras, hay que destacan que su presencia puede pasar inadvertida para casi todo el mundo, aunque su proliferación en otoño suele intensificarse de forma elevada. Su lugar 'favorito' son los colchones, somieres o grietas de muebles.

Finalmente, en el caso de los roedores, nos encontramos con ratones y ratas que buscan un refugio en las viviendas cuando las temperaturas descienden considerablemente. Así, se pueden encontrar en zonas ocultas y subterráneas como cables o tuberías, aunque también muebles.