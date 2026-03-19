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Un usuario de Reddit comparte un anuncio de Wallapop que haría llorar a Pérez Reverte: "Todavía no sé ni lo que vende"
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Un usuario de Reddit comparte un anuncio de Wallapop que haría llorar a Pérez Reverte: "Todavía no sé ni lo que vende"

El texto del vendedor, lleno de faltas, frases sin sentido y contradicciones, se vuelve viral y desata las risas en redes.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Coches amontonados.
Coches amontonados.Getty Images/iStockphoto

Internet tiene una habilidad especial para convertir lo cotidiano en viral. Y esta vez ha sido gracias a un anuncio de Wallapop que, más que vender un producto, parece poner a prueba la paciencia (y la comprensión lectora) de cualquiera que lo lea.

Un usuario de Reddit ha compartido la captura de un anuncio que rápidamente ha empezado a circular por redes sociales. El motivo no es el objeto en venta, que, de hecho, no queda del todo claro, sino la descripción que lo acompaña.

Un texto imposible de descifrar

El anuncio comienza con un prometedor -y preocupante- "motor roto repito motor roto", pero a partir de ahí todo se convierte en una especie de laberinto de palabras sin orden, sin puntuación clara y con una ortografía que ha dejado a muchos completamente descolocados.

Entre frases encadenadas sin apenas sentido, el vendedor mezcla detalles técnicos, justificaciones, condiciones de venta e incluso opciones de cambio por otro coche. Todo en un mismo bloque de texto que hace difícil saber qué es realmente lo importante.

De hecho, una de las frases que más se repite en los comentarios es clara: "Todavía no sé ni lo que vende"

Entre la risa y la desesperación

El anuncio menciona un motor roto, un lateral rallado, ruedas al 80%, un cambio de marchas nuevo… pero también afirma que "todo lo demás perfectamente" y que "no le falla nada". Una combinación de mensajes que ha desconcertado aún más a los usuarios.

Además, incluye condiciones como la ausencia de garantía, la posibilidad de intercambio por otro coche y un precio de 1.300 euros "algo negociable", aunque con una advertencia final: si hay cambio, el precio sube.

Todo ello sin una sola pausa clara, sin signos de puntuación que ayuden a respirar y con errores constantes que convierten la lectura en un auténtico reto.

El anuncio en cuestión
  El anuncio en cuestión

El humor se impone en redes

Como suele pasar en estos casos, el contenido ha saltado rápidamente de Reddit a otras plataformas, donde los usuarios han reaccionado con humor.

Algunos bromean con que hace falta "un traductor oficial", otros aseguran que han tenido que leerlo varias veces sin éxito, y no faltan quienes tiran de ironía: "Esto no lo arregla ni un corrector automático".

La referencia a Arturo Pérez-Reverte, habitual en redes cuando se habla del uso del idioma, ha sido casi inevitable.

Más que un anuncio

Más allá de la broma, el caso refleja algo bastante común en plataformas de compraventa: anuncios improvisados, mal redactados y llenos de información contradictoria.

Pero pocas veces se ve un ejemplo tan extremo. Porque aquí el problema no es si el producto merece la pena o no. El problema es, directamente… entender qué se está vendiendo.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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