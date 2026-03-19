Un usuario de Reddit comparte un anuncio de Wallapop que haría llorar a Pérez Reverte: "Todavía no sé ni lo que vende"

Internet tiene una habilidad especial para convertir lo cotidiano en viral. Y esta vez ha sido gracias a un anuncio de Wallapop que, más que vender un producto, parece poner a prueba la paciencia (y la comprensión lectora) de cualquiera que lo lea.

Un usuario de Reddit ha compartido la captura de un anuncio que rápidamente ha empezado a circular por redes sociales. El motivo no es el objeto en venta, que, de hecho, no queda del todo claro, sino la descripción que lo acompaña.

Un texto imposible de descifrar

El anuncio comienza con un prometedor -y preocupante- "motor roto repito motor roto", pero a partir de ahí todo se convierte en una especie de laberinto de palabras sin orden, sin puntuación clara y con una ortografía que ha dejado a muchos completamente descolocados.

Entre frases encadenadas sin apenas sentido, el vendedor mezcla detalles técnicos, justificaciones, condiciones de venta e incluso opciones de cambio por otro coche. Todo en un mismo bloque de texto que hace difícil saber qué es realmente lo importante.

De hecho, una de las frases que más se repite en los comentarios es clara: "Todavía no sé ni lo que vende"

Entre la risa y la desesperación

El anuncio menciona un motor roto, un lateral rallado, ruedas al 80%, un cambio de marchas nuevo… pero también afirma que "todo lo demás perfectamente" y que "no le falla nada". Una combinación de mensajes que ha desconcertado aún más a los usuarios.

Además, incluye condiciones como la ausencia de garantía, la posibilidad de intercambio por otro coche y un precio de 1.300 euros "algo negociable", aunque con una advertencia final: si hay cambio, el precio sube.

Todo ello sin una sola pausa clara, sin signos de puntuación que ayuden a respirar y con errores constantes que convierten la lectura en un auténtico reto.

El anuncio en cuestión

El humor se impone en redes

Como suele pasar en estos casos, el contenido ha saltado rápidamente de Reddit a otras plataformas, donde los usuarios han reaccionado con humor.

Algunos bromean con que hace falta "un traductor oficial", otros aseguran que han tenido que leerlo varias veces sin éxito, y no faltan quienes tiran de ironía: "Esto no lo arregla ni un corrector automático".

La referencia a Arturo Pérez-Reverte, habitual en redes cuando se habla del uso del idioma, ha sido casi inevitable.

Más que un anuncio

Más allá de la broma, el caso refleja algo bastante común en plataformas de compraventa: anuncios improvisados, mal redactados y llenos de información contradictoria.

Pero pocas veces se ve un ejemplo tan extremo. Porque aquí el problema no es si el producto merece la pena o no. El problema es, directamente… entender qué se está vendiendo.