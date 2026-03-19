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Girardet, chef suizo con tres estrellas Michelin, pierde 3,6 millones de francos: su "amigo" le falsificó extractos bancarios durante años pegando logos de banco en folios fotocopiados
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Girardet, chef suizo con tres estrellas Michelin, pierde 3,6 millones de francos: su "amigo" le falsificó extractos bancarios durante años pegando logos de banco en folios fotocopiados

Más allá del dinero, le pesa la traición y la decepción.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo del chef suizo Fredy Girardet y otra de unas tarjetas de crédito que son objeto de un fraude bancario
El chef suizo Fredy Girardet es víctima de un engaño basado en la falsificación de documentos y la simulación de inversiones inexistentes.Getty Images

El legendario chef suizo Fredy Girardet, uno de los grandes nombres de la cocina contemporánea, afronta hoy uno de los golpes más duros de su vida lejos de los fogones: la pérdida de gran parte de su fortuna tras años de engaños silenciosos. No fue una mala inversión ni un error puntual, sino una traición prolongada en el tiempo y maquinada por alguien de su máxima confianza.

Durante años, un supuesto gestor financiero con quien había entablado una cercana amistad fue construyendo un engaño meticuloso basado en la falsificación de documentos y la simulación de inversiones inexistentes. Le mostraba extractos bancarios manipulados, elaborados de forma rudimentaria pero convincente, con cifras infladas que aparentaban beneficios constantes, mientras en realidad desviaba el dinero y vaciaba sus cuentas.

La confianza personal, reforzada por el trato cotidiano y aficiones compartidas, fue la base perfecta para sostener una mentira que solo salió a la luz cuando el daño ya era prácticamente irreparable. Según recoge Il Fatto Quotidiano, el patrimonio de Girardet quedó reducido a aproximadamente 740.000 francos, con una pérdida cercana a 3,6 millones de francos suizos, después de haber llegado a situarse en torno a los 4,4 millones en el momento de mayor estabilidad económica.

Confiar en la persona equivocada

Retirado desde 1996 tras una carrera que lo convirtió en referente internacional, especialmente por su trabajo al frente del histórico Restaurant de l’Hôtel de Ville, Girardet, a sus 89 años, ha sido víctima de una estafa prolongada en el tiempo que no solo ha mermado su patrimonio, sino que también ha dejado al descubierto la vulnerabilidad incluso de figuras consagradas cuando la confianza se deposita en la persona equivocada.

El acusado, que ha sido identificado públicamente sólo por su nombre de pila, Sébastien, empezó en 2008 a presentar a Girardet extractos y rendimientos ficticios. Para ello fabricaba hojas con el logotipo del banco, las fotocopiaba y añadía cifras para inflar el saldo y simular inversiones rentables. Esos documentos falsos sirvieron durante años para ocultar retiros y transferencias reales.

Además del golpe individual al chef suizo, se cree que Sébastien habría engañado al menos a otras treinta personas, ampliando así el alcance de una estafa sostenida durante años. Por ello, el gestor fue arrestado en 2015 y, años después, su caso llegó a la justicia cantonal. Concretamente, los tribunales de Valais han seguido algunos procesos relacionados con la red de víctimas y las acusaciones de abuso de confianza, falsificación y estafa.

Hoy, Girardet prefiere mantener un perfil bajo y no hacer declaraciones sobre el caso. A punto de cumplir 90 años, ha renunciado a la asistencia de un abogado y confía en que la justicia siga su curso. Pero más allá del impacto económico, lo que más le duele es la traición y la decepción de haber confiado en alguien que se presentó como amigo, solo para aprovecharse de él durante años.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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