Una periodista de 68 años dejó su trabajo, aprendió a construir cabañas en el monte y ahora tiene más de 100.000 seguidores enseñando a ser autosuficiente

Yaya Busher, española de 70 años, junto a una de sus cabañas.

No es habitual cambiar de vida por completo a una edad avanzada. Pero eso es exactamente lo que hizo Yaya Bushcraft, una mujer que tras una larga trayectoria como periodista especializada en ciencia y tecnología decidió dar un giro radical a su vida.

Hoy se ha convertido en un referente en redes sociales, donde acumula miles de seguidores que siguen su día a día en el monte, aprendiendo -y enseñando- a vivir de forma autosuficiente.

De la divulgación científica al monte

Durante años, su carrera estuvo ligada al periodismo, concretamente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en un momento dado decidió cambiar de rumbo y adentrarse en un entorno completamente distinto.

Ese cambio la llevó a interesarse por la vida en la naturaleza y, en concreto, por la construcción de cabañas con sus propias manos, algo que hasta entonces no formaba parte de su experiencia.

Aprender desde cero

Una de las claves de su historia es que ese proceso no partía de un conocimiento previo. Según se ha dado a conocer, Yaya Bushcraft se enfrentó a un mundo que le era ajeno hasta hace relativamente poco.

Aun así, comenzó a aprender y a compartir ese proceso, mostrando tanto sus avances como las dificultades que iba encontrando por el camino.

Más de 100.000 seguidores

Ese cambio de vida ha conectado con miles de personas. En la actualidad, cuenta con más de 100.000 seguidores en redes sociales, que siguen sus publicaciones sobre construcción de cabañas y autosuficiencia.

Sus contenidos muestran tanto los éxitos como los errores, algo que ha contribuido a que su historia gane visibilidad.

Un libro para contar su historia

Yaya Bushcraft ha recogido su experiencia en el libro Vivir sin pedir permiso, donde relata su trayectoria vital y su transformación.

En él, explica cómo ha sido ese cambio de vida y comparte lo que ha aprendido en este proceso, incluyendo la construcción de cabañas en el monte.

Un cambio que rompe esquemas

Su caso resulta llamativo por varios motivos: el cambio de profesión, el entorno elegido y, sobre todo, el momento en el que decide hacerlo.

Yaya Bushcraft se ha adentrado en un estilo de vida completamente distinto al que había tenido hasta entonces, mostrando que es posible explorar nuevos caminos incluso en etapas avanzadas.