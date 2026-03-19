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Una periodista de 68 años dejó su trabajo, aprendió a construir cabañas en el monte y ahora tiene más de 100.000 seguidores enseñando a ser autosuficiente
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Una periodista de 68 años dejó su trabajo, aprendió a construir cabañas en el monte y ahora tiene más de 100.000 seguidores enseñando a ser autosuficiente

Yaya Bushcraft ha pasado de escribir sobre ciencia y tecnología a compartir en redes cómo levantar refugios y vivir en la naturaleza.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Yaya Busher, española de 70 años.
Yaya Busher, española de 70 años, junto a una de sus cabañas.

No es habitual cambiar de vida por completo a una edad avanzada. Pero eso es exactamente lo que hizo Yaya Bushcraft, una mujer que tras una larga trayectoria como periodista especializada en ciencia y tecnología decidió dar un giro radical a su vida.

Hoy se ha convertido en un referente en redes sociales, donde acumula miles de seguidores que siguen su día a día en el monte, aprendiendo -y enseñando- a vivir de forma autosuficiente.

De la divulgación científica al monte

Durante años, su carrera estuvo ligada al periodismo, concretamente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en un momento dado decidió cambiar de rumbo y adentrarse en un entorno completamente distinto.

Ese cambio la llevó a interesarse por la vida en la naturaleza y, en concreto, por la construcción de cabañas con sus propias manos, algo que hasta entonces no formaba parte de su experiencia.

Aprender desde cero

Una de las claves de su historia es que ese proceso no partía de un conocimiento previo. Según se ha dado a conocer, Yaya Bushcraft se enfrentó a un mundo que le era ajeno hasta hace relativamente poco.

Aun así, comenzó a aprender y a compartir ese proceso, mostrando tanto sus avances como las dificultades que iba encontrando por el camino.

Más de 100.000 seguidores

Ese cambio de vida ha conectado con miles de personas. En la actualidad, cuenta con más de 100.000 seguidores en redes sociales, que siguen sus publicaciones sobre construcción de cabañas y autosuficiencia.

Sus contenidos muestran tanto los éxitos como los errores, algo que ha contribuido a que su historia gane visibilidad.

Un libro para contar su historia

Yaya Bushcraft ha recogido su experiencia en el libro Vivir sin pedir permiso, donde relata su trayectoria vital y su transformación.

En él, explica cómo ha sido ese cambio de vida y comparte lo que ha aprendido en este proceso, incluyendo la construcción de cabañas en el monte.

Un cambio que rompe esquemas

Su caso resulta llamativo por varios motivos: el cambio de profesión, el entorno elegido y, sobre todo, el momento en el que decide hacerlo.

Yaya Bushcraft se ha adentrado en un estilo de vida completamente distinto al que había tenido hasta entonces, mostrando que es posible explorar nuevos caminos incluso en etapas avanzadas.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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