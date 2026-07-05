Ni Madrid ni Barcelona: el lugar donde podrás ver el eclipse solar de agosto durante casi dos minutos

Miles de personas tienen una fecha marcada en rojo: el miércoles 12 de agosto. Se trata del día en el que podrás disfrutar del eclipse solar en España.

Se espera, de hecho, una llegada masiva de turistas y de aficionados a la astronomía que no quieren perderse este evento. No en vano es el primer eclipse de este tipo que hay en España desde hace un siglo. Y al producirse en agosto es muy probable que los cielos estén despejados y las condiciones de visibilidad sean perfectas.

"La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia", explica la división de astronomía del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El fenómeno tendrá lugar alrededor de las 20:30 hora peninsular española, y aunque será visible en su totalidad buena parte del país, hay algunas zonas en las que podrás disfrutarlo mejor que en otras.

Por ejemplo, en Madrid y Barcelona el eclipse será parcial, con alrededor del 80% de ocultación del sol.

¿Quieres sacarle el máximo partido a este evento? Pues debes saber que existe un pueblo en el que el eclipse se podrá observar durante cerca de dos minutos, es el lugar de España donde será más largo.

El pueblo donde el eclipse durará casi dos minutos

Asturias va a ser uno de los mejores lugares en los que ver el eclipse. Y dentro del Principado, el pueblo que lo permitirá contemplar durante más tiempo es Navia.

Se trata de un concejo de 800 habitantes que se encuentra a 105 kilómetros de Oviedo. Allí el eclipse va a ser visible durante 1 minuto y 51 segundos. Al estar pegada al eje de la franja de totalidad, Navia será de las localidades donde el eclipse tendrá mayor duración.

En Navia, el eclipse total va a comenzar a las 20:28:39 horas y finalizará a las 21:21:04 horas.

En general Asturias es una gran elección para el eclipse. En la playa de Luarca tendrás 110 segundos de oscuridad total. Prácticamente igual que en Navia, por lo que también resulta aconsejable.