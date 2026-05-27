El Crystal Palace se lleva la Conference League y corta el sueño europeo del Rayo Vallecano

Tyrick Mitchell del Crystal Palace en lucha con Isi Palazón del Rayo Vallecano durante la final de la UEFA Conference League en Leipzig (Alemania).

No pudo ser. El Crystal Palace se hizo con la UEFA Conference League al vencer al Rayo Vallecano por 1-0 en la final disputada en la ciudad alemana de Leipzig. Una primera parte para olvidar, sin apenas fútbol, y una segunda donde el conjunto inglés fue mejor, pudo conseguir más goles y los de Íñigo Pérez apenas pudieron reaccionar.

Un rayo de esperanza que no se hizo realidad. Era la mejor forma de celebrar los 102 años de la fundación del Rayo Vallecano, con su primer título de la historia. El 29 de mayo es la efeméride y se podría unir al título de la Conference League, pero no pudo ser.

El Rayo Vallecano se jugaba en su primera final de la historia y su primer título, aunque ganaron el de Segunda División en 2018, dos veces el de Segunda División B y otras dos de Tercera División.

Mala primera parte: dos equipos atorados pero atareados

Comenzó el partido con el Crystal Palace más incisivo y mejor posicionado. Quizá eran nervios de un equipo de barrio humilde pero aguerrido, así que sería cuestión de tiempo que la contienda fuera más intensa por ambos lados, aunque el encuentro en sus primeros minutos era de poca calidad y sin ocasiones.

Tuvo la primera el Rayo cuando recuperó en la salida del Palace y donde Lacroix impedía el remate de Alemao a centro de Álvaro.

Sin embargo, el Crystal salía con más peligro y una pérdida del Rayo Pathé Ciss se jugó la roja, pero finalmente, al no ser el último defensor, se quedó en amarilla e impidió un contraataque donde se plantaban frente al portero.

El Rayo se cargaba de más amarillas, en este caso Isi, que llegó tarde y tuvo que derribar a Mitchell para evitar el contragolpe.

La primera parte seguía por derroteros no por esperados, decepcionantes, ya que apenas se veía fútbol, sustituido por la precipitación y la imprecisión continua por parte de ambos equipos. El resultado es que en el minuto 35 no se habían producido ocasiones de gol.

Justo en ese minuto se producía una incidencia médica en la grada rayista, pero se consideró que el partido tenía que continuar, y lo hizo con la primera ocasión clara del Rayo, con un disparo lejano de López. El fallo y la imprecisión seguían siendo la tónica, aunque el Crystal también tuvo la primera clara al filo del descanso en una ocasión de Mitchell, que cabeceó solo ante Batalla en plancha, yéndose fuera. La ocasión más clara del partido hasta el momento.

El Crystal había sido algo mejor que el Rayo, pero en ocasiones, salvo esta última, no había marcado la diferencia. La esperanza era una segunda parte mejor, aunque emocionante, nadie lo dudaba, con tan poca claridad en ataque que se podría vislumbrar tan temprano una posible prórroga.

El Crystal es mejor, no remata y sufre al final

Comenzaba la segunda parte sin cambios en ambos equipos y con la esperanza de ver la mejor versión rayista. Pero el Crystal comenzaba creando peligro con Mitchell de nuevo, a base de velocidad, pero el central impedía un remate de Mateta a placer.

Los ingleses comenzaban con más velocidad, convicción y agresividad, lo que se transformó pronto en el 1-0. Fue en el 51 cuando el Palace se adelantaba con un disparo lejano de Wharton y el rechace lo mete a la red Mateta. Recordemos que este jugador no superó la revisión médica para ir al Milan y se quedó en el club inglés. Así es la vida.

De la que se libró el Rayo, porque salvó dos goles claros: el primero casi gracias a la "providencia", con un trayazo de falta de Yeremi Pino que iba a la escuadra y acaba rebotando en los dos palos de la portería inglesa. El rechace iba al palo de nuevo, pero la acción ya estaba anulada por fuera de juego.

A continuación, otro ataque rápido, de nuevo con Pino y remate de Mateta que sacó in extremis Batalla, estuvo a punto de suponer ese 2-0 que estaba mereciendo el Crystal, siendo muy superior al Rayo en los primeros minutos. Un vendaval que había que parar ya.

La situación era para ver el vaso medio lleno o medio vacío: el Rayo perdía y era dominado, pero se había librado de otros dos goles clarísimos. Los de Íñigo Pérez seguían llegando tarde a los duelos y acumulando amarillas, para oscurecer aún más el panorama.

Los duelos siempre iban del lado inglés, pero había esperanza: los de Vallecas se libraron de dos goles claros y en el 69 tenían su primera ocasión clara con un balón que encontraba Álvaro en banda y que centraba a De Frutos, que remató forzado al lateral de red.

Pérez movía banquillo en el 70, entrando Espino y Camello sustituyendo a De Frutos y Álvaro, justo los protagonistas de la ocasión anterior. El Rayo tenía ahora más el balón, aunque sin grandes ocasiones, y el Palace se iba retrayendo a su área y se dio cuenta su entrenador, que volvió a adelantar líneas.

Al Rayo le faltaba ya tiempo e ideas, ni siquiera colgando balones al área. Tampoco los 5 minutos de añadido sirvieron para mucho salvo un disparo flojo y desviado en el último minuto. El Rayo perdía su sueño europeo.