Suena raro pero la ciencia confirma por qué más de 200 personas fueron atacadas por osos en Japón en 2025: las nubes que trae el cambio climático impiden que los bosques produzcan comida

Los osos están desatados en Japón. Las escenas de ataques no paran de reproducirse. Según informa la revista científica Vox, el pasado 2025, en una ciudad al norte del país, un oso adulto entró en una tienda de comestibles abierta y arrasó con la sección de sushi. Según las autoridades locales, el animal de agitó e hirió a dos personas.

Estas historias no paran de repetirse. Tal y como publica el diario, en octubre, la policía local de la prefectura de Iwate, también al norte, notificó que un hombre estaba recolectando setas en el bosque cuando fue abatido en el bosque. Unos meses antes, en el mismo lugar, un oso mató a un senderista y su reloj inteligente reveló "detalles aterradores" en torno a su muerte.

En total, el año pasado los osos mataron a una docena de personas en todo el país, dejando a otras 200 heridas. Tan grave ha resultado la situación, que el Gobierno de ese país se ha visto obligado a desplegar a su ejército para ayudar a atrapar a estos animales. Además, cabe destacar que la embajada de Estados Unidos en la capital japonesa ha emitido una alerta a sus ciudadanos por "vida silvestre".

La conexión de las nubes

Los científicos japoneses han encontrado la razón por la que los osos se muestran en los últimos meses más agresivos. Según la información consultada por el medio, todo tiene que ver con las nubes. "A medida que la población japonesa envejece, cada vez menos personas viven y cultivan en el campo alrededor de las ciudades". Esto se traduce en que la vegetación natural vuelve a crecer y los animales silvestres se acercan más a las urbes.

En esta línea, al analizar datos climáticos y satelitales, los expertos descubrieron una anomalía meteorológica vinculada al cambio climático: está debilitando los vientos y, por tanto, el norte de Japón es ahora más nublado. "Con más nubes, menos luz llega al bosque".

"Sin luz, los bosques no producen brotes jóvenes, frutos secos y otros alimentos de los que dependen los osos", argumenta el estudio recogido por el medio de comunicación. "Eso deja a los osos hambrientos y probablemente se adentren en asentamientos humanos en busca de sustento". "Japón debería esperar más de este fenómeno que oscurece los bosques en los próximos años", asegura la investigación.