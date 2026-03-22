Pepe Lara, experto en fauna de la Comunidad de Madrid: "Hemos retirado ya más de 1.800 mapaches: no temen al hombre, comen de todo y son portadores de rabia"

Alerta por la presencia de especies exóticas en los entornos naturales de la Comunidad de Madrid. La Patrulla Fauna del Gobierno autonómico ha retirado en menos de dos años más de 4.000 especies invasoras, entre ellas, mapaches y cerdos vietnamitas. Según fuentes oficiales consultadas por la SER, estos animales son extremadamente peligrosos en estos ecosistemas puesto que alteran los hábitats, compiten por el alimento y pueden transmitir enfermedades a los seres humanos.

En conversación con la emisora de radio, y desde el Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente en Tres Cantos, Madrid, Pepe Lara insiste en que la mayoría de estos animales han llegado a los campos madrileños por casos de abandonos o liberaciones intencionadas, "sin tener en cuenta el impacto que pueden tener en la naturaleza". "Hay que pensar que parte de estos animales suelen ser de río, y hay en cantidad", explica.

El pone el foco en los mapaches. "Hemos cogido más de 1.800 y son animales que no temen al hombre", explica. "Son muy listos y muy hábiles, no tiene practicamente depredadores, come de todo, desde frutales, huevos, pollos; y es un posible exportador de enfermedades a los humanos, como puede ser la rabia, o algún tipo de gusano", agrega.

Por ello, su equipo realiza unas 800 muestras domésticas para ver cómo se encuentran estos animales y como pueden ser perjudiciales para la salud de los seres humanos.

Cuando llegan estos animales al centro de recuperación "hay un protocolo". "Nosotros intentamos sacar muestras y datos sobre las razones por las que ese animal ha llegado a España. "Hay una entrada de animales absolutamente espectacular". "Todos los dias parece un tipo de animal nuevo y a veces son muy peligrosos".

En esta línea, desde la Comunidad de Madrid recuerdan que la liberación de fauna exótica en los entornos naturales puede ser sancionada y que el aumento de la aparición de estos animales ha requerido la activación de dispositivos de control y una "adecuada gestión" para proteger la biodiversidad regional y minimizar el impacto ambiental, económico y sanitario.

Los animales exóticos que han llegado a España en 2025

Tal y como informa la SER, los animales exóticos que llegan a España suelen ser de río: