Multan con 135 euros y 3 puntos menos del carnet a un hombre por conducir por el aparcamiento del supermercado: "Tienden a relajarse"

Respetar las normas de tráfico no es solo una obligación legal, sino una cuestión clave de seguridad para conductores y peatones. Aunque muchos tienden a relajarse al abandonar la vía pública, lo cierto es que espacios como los aparcamientos concentran maniobras frecuentes, cruces improvisados y tránsito constante de personas. Precisamente por ese riesgo añadido, las leyes de circulación siguen siendo plenamente aplicables incluso en estos lugares.

Por ello, un joven conductor del Val-d’Oise salió de hacer la compra con una sanción de 135 euros y la retirada de tres puntos del carnet después de ser sorprendido usando el teléfono móvil mientras circulaba por el aparcamiento de un supermercado. Lo que para muchos podría parecer un exceso formal de la ley responde, en realidad, a una interpretación amplia del Código de Circulación que se aplica a las vías abiertas al público, aunque estén dentro de un recinto privado.

La actuación policial tuvo lugar una mañana de primavera de 2025 en un estacionamiento del Val-d’Oise. Los agentes presentes en el lugar detectaron al conductor con el teléfono en la mano y le impusieron la sanción correspondiente por una infracción de cuarta clase, importes que, según la normativa administrativa, pueden llegar hasta 135 euros en su modalidad más grave. Además, la infracción conllevó la pérdida de tres puntos en su permiso de conducir.

Un conductor revisa su teléfono móvil mientras conduce. Artur Debat via Moment Editorial/Getty Images

¿Por qué se multa en un parking?

La clave está en si la vía está abierta a la circulación pública. La jurisprudencia y la doctrina administrativa mantienen que el Código de Circulación se aplica a las “vías” de los parkings cuando éstos están destinados al público: es decir, aunque el suelo o las plazas pertenezcan a un particular o a una empresa, si el acceso es libre y recibe tráfico de usuarios, rigen las mismas normas que en la calle.

Nicolas Ferté, abogado especializado en derecho del tráfico y defensor habitual de conductores, explica que esta línea de interpretación no es excepcional. “Los aparcamientos presentan tantos riesgos y situaciones peligrosas como las vías públicas: tráfico denso, numerosos movimientos de vehículos y, en ocasiones, espacios reducidos”, explica el abogado en declaraciones recogidas por JDN. Por eso es lógico que las reglas se apliquen en estos lugares.

Ferté señala además que, al llegar a un supermercado, muchos conductores “tienden a relajarse”: se quitan el cinturón antes de aparcar o empiezan a usar el móvil pensando que ya no están en circulación. Esto es precisamente lo que las normas pretenden prevenir. A finales de 2023 un conductor recibió varias denuncias por infracciones distintas en un mismo aparcamiento de Val-d’Oise, por lo que este no es un caso aislado.

¿Qué pueden hacer los conductores? Los especialistas recomiendan mantener precaución y cumplir las normas aunque se esté en el aparcamiento de un comercio. La lección práctica es sencilla: el hecho de haber entrado a comprar no convierte el coche en un lugar exento de reglas. Usar el cinturón hasta detenerse por completo, evitar el teléfono móvil y respetar la señalización interna son gestos básicos que pueden evitar sanciones y, sobre todo, accidentes.