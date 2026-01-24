Arranca el plan de construir el puente colgante peatonal más grande de España: puente tibetano de 1,5 millones de euros

El puente peatonal y colgante más grande de España está a punto de hacerse realidad. Según el diario El Bierzo Noticias, la Junta de Castilla y León ha sacado a licitación, por 1,5 millones de euros, la construcción de un puente colgante sobre el embalse de Bárcena. La infraestructura unirá las localidades de Cubillos y Congosto y recuperará el trazado original del Camino Olvidado a Santiago de Compostela.

Tal y como reza la publicación, el Camino Olvidado, "también conocido como Camino Viejo o Camino de Montaña", es uno de los itinerarios jacobeos más antiguos y cuenta con "un gran atractivo turístico, histórico y medioambiental". De este modo, discurre por valles cantábricos, y entre los siglos IX y XII fue el más importante, por encima del actual Camino francés, que comienza en Rocesvalles.

Por el momento, en la etapa 21, que se desarrolla entre las localidades de Congosto y Cabañas Raras, los peregrinos se ven obligados a abandonar el itinerario original, que cruza el río Sil, ya que se encuentra anegado bajo las aguas. Este tramo es de apenas un kilómetro, pero debido a la imposibilidad de atravesarse, obliga a los turistas y caminantes a realizar un rodeo de más de 10 kilómetros. Pero el nuevo puente se convertirá en la solución.

El objetivo final de la nueva infraestructura es incentivar el desarrollo turístico, económico y cultural de la zona. Para ello se actuará en la cabecera del embalse, aprovechando las zonas más estrechas del cañón del Sil, mediante la construcción de un puente de 500 metros de longitud al que se accederá mediante sendas peatonales en la zona de ribera del río Sil.

"Uno de los puentes más largos de Europa"

La actuación convertirá a esta nueva infraestructura, de 500 metros de longitud y sustentado por cuatro cables de acero galvanizado, en el puente colgante peatonal más grande de España y uno de los más largos de Europa, tal y como reza la publicación. Además, tendrá una altura superior a los 60 metros y tendrá "increíbles vistas".

Tal y como informa el periódico, la actuación se engloba dentro del Programa de Infraestructuras Turísticas Singulares en Áreas Naturales de la provincia de León, que plantea una inversión total de 24,7 millones de euros,