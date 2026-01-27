Pauline, asistente veterinaria de 26 años: "Tengo 17.000 euros y mi abuela me dio 15.000, no ahorro"

Pauline es asistente veterinaria y no tiene problema en hablar abiertamente de cada uno de los detalles de sus finanzas. "Llevo año y medio trabajando como asistente veterinaria. Después de mi licenciatura en agrobiotecnología, sabía que quería hacer algo relacionado con los animales, pero estudiar veterinaria no era una opción", según ha relatado esta joven, que vive en los Países Bajos, a Flair.

"Gano unos 2.100 euros netos al mes, dependiendo de mis turnos de fin de semana. Sin duda, mi salario aumentará en los próximos años, o al menos eso es lo que oigo decir a mis compañeros. Es un trabajo muy variado: asisto en operaciones, cuido heridas, recibo a los clientes, repongo medicamentos y, a veces, incluso puedo ayudar en urgencias. Los días pasan volando", cuenta Pauline.

Vive desde que empezó a trabajar con su novia, que es autónoma: "Sus ingresos varían enormemente, un mes gana 3.000 euros, otro apenas 1.500. Esto hace que no sea fácil seguir un plan financiero fijo", explica.

Las dos jóvenes alquilaron una casita por 850 euros al mes y a esto tiene que añadir 180 euros que se gastan en gas, electricidad y agua; los 85 euros, que les cuesta la conexión a internet y la televisión, así como 120 euros, para pagar seguros y gastos de su coche. "Conduzco un pequeño coche de segunda mano que compré a mis padres hace tres años. La gasolina me cuesta una media de 90 euros al mes, y poco a poco estoy ahorrando para comprarme una bicicleta eléctrica con la que sustituir parte de esos desplazamientos", explica Pauline.

"Entre todos gastamos entre 450 y 500 euros al mes en la compra. Cocinamos unas seis veces a la semana, lo que es bastante si lo comparo con otros jóvenes de mi edad. Por eso creo que nuestro presupuesto para la compra es algo más alto que el de otras personas", explica. ¿Sus 'lujos'? "Los viernes siempre pedimos patatas fritas y además, una vez al mes salimos a cenar fuera, lo que nos cuesta unos 80 euros.

Pauline ha hecho un plan para reducir sus gastos. Dice que durante un tiempo gastó bastante dinero en libros, pero los vendió luego en Vinted. "Ahora voy más a menudo a la biblioteca, porque leo demasiado como para seguir comprando libros. También voy a nadar una vez a la semana con una amiga. La cuota me cuesta 160 euros al año, pero creo que es importante hacer alguna actividad fuera del trabajo".

Lo que realmente se lleva gran parte de su presupuesto, según explica esta joven, es el ocio: "Los conciertos y la asistencia a festivales, porque mi novia y yo somos grandes amantes de la música e intentamos planear algo cada fin de semana: un concierto local, un festival, un gran concierto. Esto puede suponer fácilmente entre 100 y 200 € por fin de semana, si se tienen en cuenta las entradas, el transporte y el tomar algo para beber", calcula Pauline. "Aunque de vez en cuando hay algún evento gratuito y, por supuesto, aprovechamos estas oportunidades. No es barato, pero es nuestra pasión y nos da energía, así que nos gusta hacer el esfuerzo en nuestro presupuesto".

"Intento ahorrar algo cada mes, pero no siempre lo consigo. Ahora mismo tengo 17.000 euros en mi cuenta del banco. Parece mucho, pero 15.000 me los dio mi abuela cuando cumplí 21 años. Así que, en realidad, yo no ahorro mucho. Algún mes consigo ahorrar 200 euros, pero también hay periodos en los que simplemente no puedo". Aunque este colchón dice que le da un respiro: "En realidad, aunque no he ahorrado mucho por mi cuenta, estoy orgullosa de que esa cantidad haya crecido algo después de cinco años, aunque sea poco".

Al final, Pauline ve el lado positivo de todo este esfuerzo: "Tengo un trabajo que me satisface, un techo en el que vivir y personas (y animales) a mi alrededor que me hacen feliz. Quizás algún día pueda comprar una casita, pero eso no será pronto".