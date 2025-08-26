Su gato destroza muebles valorados en millones y la reacción de su dueña descoloca a todos: "Soy feliz"

Una mujer perdió su casa y muebles valorados en millones de dólares tras un accidente doméstico causado por su gato británico de pelo corto. Sin embargo, lejos de lamentarse, su reacción ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

Mientras la dueña estaba fuera de casa jugando al mahjong, un juego de mesa de origen chino, su gato activó accidentalmente el interruptor de la cocina de inducción, lo que provocó una explosión y, posteriormente, un incendio. Un vecino, al percatarse del humo, llamó de inmediato a la policía y a los bomberos.

Gracias a la rápida actuación, el fuego fue extinguido antes de extenderse a otras viviendas y el felino pudo ser rescatado, aunque cubierto de polvo. Fue trasladado a un hospital veterinario y se encuentra fuera de peligro.

Una casa reducida a cenizas

Según el medio local Udn, El incendio, sin embargo, destruyó por completo la vivienda de la mujer y consumió muebles y decoraciones valoradas en millones. Al regresar y encontrarse con su casa reducida a ruinas, lejos de mostrar desesperación, la mujer sorprendió con sus declaraciones:

“Mi gato destrozó mi casa mientras jugaba mahjong. Mientras mis mascotas estén a salvo, soy feliz”, dijo sonriendo, aunque con amargura añadió: “Ni siquiera gané al mahjong, y mi casa explotó primero”. También agradeció profundamente la intervención del vecino que alertó a las autoridades.

Reacción en redes sociales

El incidente se volvió viral tras difundirse en YouTube y TikTok, acumulando más de un millón de visualizaciones. Los comentarios de los usuarios destacaron la fortaleza y el amor de la mujer hacia sus mascotas: “La dueña realmente ama a los gatos. Incluso con su casa destrozada, solo se preocupa por ellos”.

Aunque la pérdida material es enorme, la historia se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y de la importancia que muchos dueños de mascotas dan a la vida de sus animales por encima de lo material.