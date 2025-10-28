Tienen sospechas, colocan cámaras trampa y dan con el raro animal nocturno considerado extinto hace 100 años

Un equipo de guardabosques y científicos ha llevado a cabo una investigación en Ngururrpa, una importante Área Protegida Indígena de 2,9 millones de hectáreas situada en Australia. El trabajado ha permitido la localización de decenas de ejemplares de un raro animal nocturno que se consideraba extinto en la zona desde hace 100 años.

El estudio, que ha sido publicado en la revista científica Wildlife Research, ha servido para localizar a un pequeño loro de colores verde y amarillo al que oficialmente se le conoce como Pezoporus occidentalis.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Express, los investigadores desplegaron en Ngururrpa entre los años 2020 y 2023 una serie de equipos que incluía cámaras trampa y un dispositivo especial llamado "songmeter" cuya función es grabar las comunicaciones vocales de las aves.

Gracias a su perseverancia, los científicos han logrado hallar no solo a un ejemplar de Pezoporus occidentalis sino a la que se cree que es la mayor población de esta especie de ave en el mundo.

En concreto, los investigadores han identificado en la mencionada área australiana al menos 50 ejemplares de ese extraño loro nocturno. La cifra es muy destacable si se tiene en cuenta que, en el año 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estimó que únicamente quedaban entre 40 y 500 ejemplares de Pezoporus occidentalis en estado salvaje.

El Pezoporus occidentalis es un ave de hábitos terrestres. Ello le diferencia de la mayoría de especies de loros, ya que pasa la mayor parte del tiempo en el suelo, escondiéndose en matorrales y pasto.

Este loro nocturno se encuentra en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por lo que el hallazgo masivo llevado a cabo por el citado equipo de científicos y guardabosques es una gran noticia para la conservación de la especie.