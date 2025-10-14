Alarma por el fenómeno que está ocurriendo a más de la mitad de especies de aves del mundo

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) recoge que de las 172.620 especies evaluadas en todo el mundo, 48.646 se encuentran oficialmente en peligro de extinción. Así lo ha publicado en la actualización de su Lista Roja en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza que se está celebrando en Abú Dhabi.

El documento incluye reevaluaciones de 1.360 especies de aves y completa la octava evaluación integral de todas las especies de aves del mundo realizada por BirdLife International. Así, el texto revela que el 61% de las especies de aves presentan poblaciones en declive, una estimación que ha aumentado desde el 44% en 2016.

De hecho, el 11,5% —1.256— de las 11.185 especies evaluadas están amenazadas a nivel mundial. "La causa más frecuente (...) es la pérdida y degradación del hábitat, impulsada especialmente por la expansión e intensificación agrícola y la tala de árboles", ha recalcado el documento.

"El hecho de que el número de especies amenazadas se mantenga similar no significa que la situación no esté empeorando", ha afirmado Ian Burfield, coordinador de la Lista Roja y científico jefe global de la ONG BirdLife, al medio francés Le Monde. "Si una especie permanece en la categoría vulnerable, por ejemplo, significa que su población continúa disminuyendo a un ritmo determinado. Y muchas otras, cuyas poblaciones también están disminuyendo, están, de alguna manera, llamando a la puerta de la Lista Roja", ha agregado.

La UICN apunta en el texto directamente a la acción humana: "Las aves desempeñan un papel vital en los ecosistemas y para las personas, actuando como polinizadoras, dispersoras de semillas, controladoras de plagas, carroñeras e ingenieras de ecosistemas (...) Sin embargo, la agricultura, la tala, las especies invasoras, la caza y la captura de aves, y el cambio climático siguen representando amenazas importantes para las aves a nivel mundial".

La actualización destaca a Madagascar, África Occidental y América Central como las regiones del mundo donde la pérdida de bosques tropicales representa una amenaza creciente para las aves. En Madagascar, hasta 17 especies de aves forestales endémicas han visto su estatus decaer, entre ellas el cálao de Schlegel (Philepitta schlegel). En África Occidental, cinco especies están ahora Casi Amenazadas, entre ellas el cálao de casco negro (Ceratogymna atrata), que también es cazado y comercializado. Mientras, en América Central, la pérdida de bosques ha empujado al ruiseñor norteño de cola corta (Microcerculus philomela) a tener el estatus de Casi Amenazado.