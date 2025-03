Un cuidador de mascotas exóticas tropieza con un felino peligroso en el McDonald's

Nequ ha cambiado una vida de encierro por un nuevo hogar en un centro de rescate para animales exóticos de Dinamarca, el Odsherred Zoo Rescue. El felino, una especie salvaje y peligrosa que tiene un tamaño similar al de un pastor alemán, llegó al país después de protagonizar una insólita entrega en el aparcamiento de un restaurante de McDonald's en la localidad alemana de Hamburgo, según el canal público de televisión, TV2 OST.

"Fue una situación bastante curiosa. No todos los días te entregan un felino exótico en un McDonald's", comentó entre risas el cuidador danés Nikolai Ankergren, quien se encargó de recoger el serval en la ciudad alemana el pasado viernes. Allí, se había citado con los dos trabajadores del centro de tránsito belga junto a los que había gestionado el traslado del animal hasta Dinamarca.

Nequ, al que durante sus nueve años de vida lo han usado para grabar películas, series de televisión y anuncios publicitarios en Bélgica, de acuerdo a lo explicado por la directora del centro de rescate danés, Joan Thygesen, a la televisión pública de Dinamarca, vivía en condiciones precarias en la vivienda de su anterior propietario, que ya ha fallecido, pese a la prohibición de tener como mascota una especie exótica como es un serval. "Cuando murió el dueño, se descubrió en qué estado vivía el animal, y nuestro centro colaborador en Bélgica organizó su traslado para darle una mejor calidad de vida", asegura Thygesen.

Aunque esta especie de felinos pueden ser peligrosos, Nequ ha completado el largo viaje de Bélgica hasta Dinamarca sin necesidad de sedación. Eso sí, en el traslado, el serval ha viajado en un gran transportín equipado con medidas de seguridad, comida y agua. “Estaba bastante tranquilo", señalaba Ankergren al llegar al refugio danés, donde después de pasar los controles veterinarios compartirá espacio con Isis, una serval de siete años.

Sin embargo, el primer encuentro entre ambos no fue, precisamente, algo que se pueda definir como amistoso: "Ella no parece estar contenta con él. Le ha soltado unos cuantos bufidos", ha explicado Ankergren a la televisión danesa, aunque desde el centro esperan que sí puedan convivir, pese a que no haya garantías de que se lleven bien. "Los servales son animales solitarios y es posible que nunca se acepten del todo", matizan en el refugio.

Los servales pueden llegar a vivir 20 años en cautividad, el doble que en libertad pero, por ahora, el primer objetivo que se ha fijado el centro de rescate es el de mejorar la salud de Nequ. "Le falta algo de peso y nos gustaría revisarle la dentadura", explica la directora de la protectora. No obstante, el proceso será gradual. "Primero necesita aclimatarse y luego recuperar fuerzas", aclara Joan Thygesen.