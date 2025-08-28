Un experto en supervivencia lo deja claro: "Nunca puedes chupar el veneno de una serpiente, es peliculero"

"Te muerde una serpiente y no sabes si es venenosa. Estás lejos de ayuda, que harías para aumentar tus posibilidades de sobrevivir. ¿Y qué errores crees que serían mortales en este caso?", pregunta Jordi Wild en su podcast The Wild Project, a un experto en supervivencia.

Pues bien, al contrario de lo que comúnmente (y erróneamente) se puede pensar, chupar el veneno de una serpiente es algo que no se debe hacer, además de que no se puede. "Nunca puedes chupar el veneno de una serpiente, es peliculero. El problema es que nuestras bocas tienen bastantes pequeñas llagas en el interior y si de alguna forma u otra somos envenenados entra en contacto con nuestra sangre", afirma el experto.

Según este, en el caso de encontrar una serpiente en España, lugar donde por lo general no suelen ser muy venenosas, lo primero sería hacer un "pequeño torniquete" que aunque es complicado de realizar, es lo más recomendado. "Lo intentaría con un cinturón. Si me ha mordido en la pierna, pues un poco corta la circulación y en el brazo también", afirma.

Acto seguido, la siguiente recomendación sería "buscar ayuda". "O sea, si estoy en el medio del monte a diez horas, pues me pateo diez horas de vuelta hasta encontrar. Hay antídotos en los hospitales, así que les dices 'Oye, me ha mordido'", agrega el experto, que concluye explicando algunos de los riesgos de los torniquetes. "Tienes que apuntar siempre la hora a la que te lo has puesto y duele", señala finalmente.