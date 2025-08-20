Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un grupo de cerdos salvajes tienen la carne de color azul neón y se activa una alerta sanitaria por contaminación

Según se pudo descubrir más tarde, los animales habían consumido un pesticida que contiene difacinona, un rodenticida anticoagulante que provoca hemorragias internas. 

Un grupo de cerdos en una granja de EspañaGetty Images/Bloomberg Creative

La aparición de varios cerdos con carne de color azul neón en California ha provocado una alerta sanitaria urgente en la zona, debido a la contaminación de su carne, según ha advertido el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW). 

Tal y como se pudo hallar más tarde, los animales habían consumido un pesticida que contiene difacinona, un rodenticida anticoagulante que provoca hemorragias internas, y que generalmente se encuentra teñido de azul para que la gente distingan su toxicidad.

Es decir, los animales habían consumido sin querer un potente veneno para ratas, lo que llevó a que los cerdos sufriesen un cambio de color en su carne, tornándose de color azul neón. "Es una locura", afirmó el jefe de Control de Fauna Silvestre, Dan Burton, quien fue uno de los primeros en avistar este inusual hallazgo, tal y como recoge el medio británico express.co. 

De este modo, cuando los animales ingieren el cebo o una presa envenenada, como un ratón, pueden acabar tiñendo su carne de este color. "Los cazadores deben ser conscientes de que la carne de animales de caza, como jabalíes, ciervos, osos y gansos, podría estar contaminada si el animal se ha expuesto a rodenticidas", agrega por su parte el Dr. Ryan Bourbour, coordinador de investigaciones de pesticidas del CDFW al mismo medio citado. 

En el supuesto de encontrar animales con esta afección, se recomienda no consumir su carne e informar inmediatamente a las autoridades sobre el asunto. No es la primera vez que ocurre este tipo de fenómeno, pues en 2015 también estalló una noticia similar en la plataforma de Reddit

Andrea Cadenas de Llano Sosa (Córdoba, Andalucía, 2000) es periodista licenciada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Escribe sobre actualidad. Puedes contactar con ella en acadenas@huffpost.es