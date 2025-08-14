Un veterinario advierte del riesgo oculto para los perros en la playa: no tires ni tampoco lo cortes

En vacaciones, viajar con nuestro perro cada vez es una opción más frecuente. Numerosos establecimientos son ya petfriendly y cada vez hay más playas para perros, aunque siguen siendo escasas. De los casi 8.000 km de costa de nuestro país, solo hay 115 playas que permiten deliberadamente el acceso con canes. Por el contrario, hacerlo en playas donde su acceso no está permitido por normas de convivencia, seguridad o higiene puede conllevar una multa de hasta los 3.000 euros.

Si vas a una de este centenar de arenales que permiten el acceso con perro, hay que tener una serie de precauciones en cuenta para que lo que parece una idea paradisiaca no se convierta en un peligro para tu mascota.

El veterinario malagueño, conocido en redes como Pablo Vet, ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo en el que alerta de algunos de los riesgos que pasan desapercibidos a simple vista, pero que pueden arruinar un perfecto día de playa con tu perro.

"La playa puede ser muy divertida, pero también esconde varios peligros para nuestros peludos", empieza anunciando el veterinario que destaca los "anzuelos enterrados o restos de pesca".

"Si los pisan o se los tragan pueden causar heridas graves o incluso perforaciones", explica y avisa "si ves que tu perro se ha tragado un anzuelo nunca tires del sedal, podrías clavarlo aún más y causar lesiones internas graves y tampoco lo cortes". El especialista insta a que si detectamos que nuestro perro se ha clavado un anzuelo, acudir de inmediato al veterinario para que este lo extraiga del animal con seguridad.

Pero la playa tiene otros riesgos que también pueden pasar desapercibidos en un primer momento como que el animal beba agua del mar, lo que le puede provocar vómitos, diarrea, deshidratación o intoxicación por sal o que pueda comer arena atraído por los restos de comida.

"Cuando alguien, por ejemplo, escurre una lata de atún en la arena, ellos lo detectan como comida y se lo van a comer pensando que es alimento", explica y recuerda que esto puede provocar una "obstrucción intestinal muy seria".

Además, advierte que la arena puede esconder huesos, basuras o comida en mal estado. "Sabemos que las personas son unas cerdas, ¿qué puedes hacer? Supervísalo bien y no le quites el ojo de lo alto, lleva agua dulce y ofrécesela con frecuencia y evita zona con pescadores o restos de basura", recomienda.

Por último, recalca que "si ves algo raro la visita, consultes rápidamente con el veterinario".