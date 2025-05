Una enfermera veterinaria alerta a los dueños de perros por un popular bebedero: "No dejen que beban"

Son el mejor amigo del hombre. Por eso, en las casas no los tratan como a uno más, sino que, en muchas ocasiones, aún mejor. Son el ojito derecho de sus dueños, que buscan para sus perretes lo mejor. En este sentido, una creadora de contenido británica de TikTok, Jade la enfermera veterinaria, ha hecho una advertencia.

En uno de sus vídeos ha hablado de un producto concreto para perros. Se trata de los bebedores comunitarios, en los que varios de estos animales pueden beber. "No dejen que beban", ha afirmado.

La experta considera que se puede tratar de un artículo más perjudicial que beneficioso, dado que cree que podrían ser fuente de contaminación. "Pueden propagar enfermedades infecciosas a varios perros que beban de ellos", ha dicho la veterinaria.

"No recomiendo que nadie deje que sus perros beban de estos recipientes", ha proseguido, antes de instar a que "tampoco los coloquen fuera de sus casas, tiendas o parques para perros".

Otro de los aspectos que ha señalado de estos recipientes es que "no sabes cuánto tiempo lleva ahí el agua, no sabes si está fresca o estancada", al igual que tampoco se sabe cuándo fue la última vez que lavaron el recipiente ni qué otros animales lo han usado, dado que, al estar a la intemperie, no sólo han tenido porqué usarlos los canes.

Por eso, la experta ha apuntado que la opción que ella encuentra mejor pasa por llevar una botella de agua y un recipiente de viaje propio. Y, de vez en cuando, se pueden detener para hidratar al perrete.

