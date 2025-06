Una pastora revela lo que nunca debes hacer si un mastín se acerca rápidamente hacia ti en el campo

La clave es disfrutar del medio rural sin interferir en la vida de quienes trabajan en él. Así lo recomienda la pastora Nazaret Martín: "Siguiendo estas pautas se puede hacer turismo rural, se pueden hacer rutas… sin perjudicar a los que vivimos aquí todo el año ejerciendo los derechos que tenga cada uno". En su canal de Youtube (@Nazaret Martin C.), ha contado una serie de consejos que todo el que se acerca al medio rural debe tener en cuenta y, en concreto, qué hacer si te ataca un mastín y porqué puede ocurrir eso.

Este problema suele presentarse, por ejemplo, relacionado con la práctica cada vez más común de hacer rutas en bicicleta por zonas ganaderas, lo que altera muchísimo el comportamiento de los perros, cuanta Nazaret: "Los perros se ponen locos con las bicis. Eso sí, cuando te bajas, los míos paran".

Además, un gran error, como ya deberíamos saber respecto a los animales, es acercarse a los cachorros y mucho menos alimentarlos. En ello insiste también esta pastora: "No acercarse a los perros, a los cachorros no acercarse tampoco, no echarles de comer, no dar de comer a ningún animal porque si no luego no le sirven al ganadero".

Y hay otro aspecto importante que ella, como experta en esta profesión, revela. Y es que el tema en uso de perros con el ganado está en el equilibrio, es decir, si los perros se humanizan demasiado, dejan de cumplir su función.