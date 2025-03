Una plaga de "arañas gigantes fuera de lo común" invade una costa a dos pasos de España: "No es posible la vida normal"

El portal web alemán Merkur ha informado de cómo los mosquitos parecen haberse hecho con Orbetello. La región italiana, localizada al sur de la Toscana, está siendo testigo, tal y como apunta el sitio, de una multiplicación de estos pequeños seres vivos.

Los oriundos de la zona se han organizado y han iniciado una petición en la plataforma de recogida de firmas Charge.org. En la misma denuncian no poder vivir su "vida normal debido a la invasión de 'mosquitos' en la laguna de Orbetello". "No podemos salir a pasear al aire libre, no podemos abrir las ventanas", añaden.

Otro de los aspectos que ponen los vecinos de manifiesto en la petición, en la que categorizan la extendida presencia de estos mosquitos de "plaga", es que está facilitando el desarrollo de otros insectos. Estos señalan concretamente a las arañas. Desde Merkur precisan que son "anormalmente grandes".

Los vecinos, tal y como se puede leer en la petición de Charge.org, han pedido que las autoridades intervengan. "Esta plaga no es una simple molestia, sino el resultado de una gestión que, hasta ahora no ha logrado resolver el problema de forma estructural", dicen.

"Se necesita una intervención decisiva y coordinada para abordar una crisis ambiental que se viene prolongando desde hace años", apostillan en la petición, que ya ha superado las 25.000 firmas y tiene como objetivo llegar a las 35.000.