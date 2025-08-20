Una serpiente se instala en una barbería, acude el inspector y el menos preocupado es el barbero

La presencia de una boa arcoíris brasileña en el escaparate de una barbería en Finlandia que supuestamente se encontraba en mal estado llamó la atención de un transeúnte que pasaba por allí y que decidió compartir la escena en las redes sociales, haciéndose rápidamente viral.

Según denunciaba el mismo en la publicación, el animal se encontraba en muy mal estado y demasiado delgado, lo que llevó a varios de los usuarios a recomendarle que denunciase la situación para proteger al ejemplar. A pesar de ello, el animal, según defendió el propietario del local, se encontraba bien. "Ella es una abuela, por así decirlo", afirmaba a un medio local. "Como puedes ver, no está delgada", agrega.

Aunque el hombre entiende la preocupación por el reptil y afirma que es positivo que la gente se interese por el estado y condiciones del animal, asegura al mismo medio que no hay motivos por los que estar en alerta, pues "su bienestar es más importante" para él que "la fama o la visibilidad".

De hecho, el animal ha sido visitado por un especialista que ha determinado que las condiciones en las que se encuentra son legales. En el supuesto de que el animal algún día se estresara o no estuviese en buenas condiciones, tal y como defiende, la cambiaría de lugar.