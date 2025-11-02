Animan a dejar de plantar estos árboles conocidos en España cerca de las casas: dan motivos

No plantes nunca estos árboles cerca de tu casa. Tal y como publica el medio rumano Bystredeti, los expertos en jardinería enumeran, por "sabiduría popular", algunas plantas que representan "riesgos". De este modo, explican que muchos árboles pueden "extraer energía" de sus casas y de sus residentes".

En declaraciones recogidas por el medio, estos expertos aseguran que la mayoría de propietarios quieren tener árboles verdes cerca de casa, ya que "brindan sombra, purifican el aire y crean una sensación de comodidad". Sin embargo, "no todas las especies son adecuadas para plantar cerca de la casa. Algunos pueden dañar los cimientos, agotar el suelo o incluso traer energía negativa", aseguran. Esta es la lista de especies "amenazantes".

Los álamos crecen rápidamente, pero su sistema de raíces se extiende por decenas de metros y puede levantar asfalto, destruir aceras y cimientos.

Sauce. "Según las creencias populares", el sauce "chupa" la energía vital. "Le gusta la humedad, por lo que puede causar excesos cerca de la casa y en el sótano".

El castaño, informa la publicación, se ve bien, pero su copa crea una sombra densa, lo que dificulta el crecimiento de otras plantas cercanas.

El álamo temblón se considera popularmente un árbol que "elimina" ansiedades y enfermedades. Pero si lo planta cerca de la casa, la energía de la casa se vuelve pesada, las personas pueden sentirse cansadas, desanimadas o apáticas, tal y como reza el digital.

A pesar de su apariencia festiva, el abeto tiene agujas gruesas que atrapan la luz solar. Crea sombra y frío, y sus raíces crecen rápidamente. Un adivino popular, dice, en una información recogida por estos expertos, cuenta que "si plantas un abeto cerca de tu casa, provocarás problemas".

Abedul. Delicado y hermoso, pero demasiado codicioso para la humedad. Seca el suelo a su alrededor, lo que puede dañar los árboles frutales o los macizos de flores.