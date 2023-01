Uno de los bailarines de Chanel arremete contra Fusa Nocta antes de actuar en el Benidorm Fest: "Mi dinero, lo primero"

Josh Huerta, bailarín de Chanel en la imponente actuación de SloMo en Eurovisión, ha arremetido este martes contra Fusa Nocta, participante del Benidorm Fest 2023, por su intención inicial de no pagar al cuerpo de baile que ha trabajado con ella para su actuación en dicha preselección.

Huerta, que entró a formar parte del equipo de Chanel desde el nacimiento de la candidatura que después obtendría la medalla de bronce en Eurovisión 2022, ha defendido en varias ocasiones que sus compañeros de profesión deben ser respetados y no ser pagados solo "con visibilidad", apoyando de esta manera la corriente que asegura que los bailarines no reciben un trato profesional y económico adecuado en la industria musical. Y así lo mostró además al conocer que algunos candidatos de este año del Benidorm Fest estaban buscando bailarines para trabajar sin remuneración. "Me ha llegado que artistas que pretenden ir a Eurovisión este año buscan bailarines gratis. No me enfada, pero me entristece que en una profesión tan dura e inestable y después de todo lo duro que nuestro equipo trabajó este año… no habéis aprendido nada", decía el tuit de Josh Huerta. Unas palabras que, horas después, Chanel aplaudía: "El trabajo de los bailarines ha de ser remunerado".

Fusa Nocta, participante del Benidorm Fest 2023, admitió después que el comentario de Josh Huerta estaba dirigido a ella. Al parecer, la artista buscó en un principio a bailarines que formaran parte de su show sin una contraprestación económica. "Yo no tengo dinero y sé que no es una excusa, pero ponen a cualquiera en un punto en el que dices, ¿y ahora qué hago?", se justificaba la cantante en el pódcast La red room. "Yo quiero darlo todo en mi actuación y no les estoy obligando a que estén conmigo. Les estoy dando una oportunidad", añadía.

En posteriores entrevistas, Fusa Nocta ha recordado que no cuenta con un sello discográfico detrás y que se ha gastado todos sus ahorros en esta actuación. Aún así, ha asegurado que la propuesta de trabajar gratis era algo "provisional" hasta que encontrase la financiación, que finalmente consiguió. "Mis bailarines están cubiertos", dijo después en declaraciones al programa de Telecinco, Socialité.

Pero a Josh no le han servido estas excusas y en el día en el que Fusa Nocta se juega el pase a la final del Benidorm Fest, el bailarín de Chanel ha publicado un tuit resucitando la polémica. "Bueno, ya sabéis por quién iba el tuit. Mi dinero, lo primero", ha escrito en alusión a la letra de Mi familia, el tema que ha presentado Fusa Nocta para ir a Eurovisión.

Tuit de Josh Huerta

Los seguidores del concurso han alabado la defensa de Josh a los miembros de su gremio, pero algunos también le han criticado que publique este comentario justo el día que Fusa Nocta ha de subirse al escenario del Benidorm Fest. Finalmente, el bailarín ha decidido borrar el tuit.