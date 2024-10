El bar español Sips logra el premio a la mejor coctelería de Europa y la tercera mejor del mundo en The World's 50 Best Bars 2024

No pudo ser. El bar español Sips no ha logrado revalidar su título de mejor coctelería del mundo logrado en 2023 en los The World's 50 Best Bars 2024 celebrados en la noche de este martes en Madrid.

No obstante, el bar ubicado en Barcelona se que se ha confirmado como mejor coctelería de Europa y tercera mejor del planeta. En esta ocasión, el liderato del ranking mundial ha recaído en el bar mexicano Handshake Speakeasy.