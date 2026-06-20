162 galletas Oreo en cinco minutos: un británico de 22 años bate el récord mundial que resistía desde 2020

Hay récords que impresionan por su exigencia física, otros por la resistencia al límite del cuerpo, y algunos directamente por lo insólito. En ese espacio donde la competición roza lo curioso y lo inesperado, vuelven a aparecer hazañas que llaman la atención no solo por el resultado, sino por lo difícil de imaginar que alguien pueda alcanzarlas. Entre ellas, destaca ahora una nueva marca en el mundo de los desafíos de comida rápida.

Esta vez, el protagonista ha sido el británico Reece Chadfield, un entrenador personal de 22 años que ha conseguido hacerse con un nuevo récord mundial tras devorar 162 galletas Oreo en apenas cinco minutos. La hazaña tuvo lugar el pasado 24 de mayo en el Stockton Cricket Club, en el noreste de Inglaterra, durante un evento organizado por la British Eating League, y ha supuesto la caída de una marca que llevaba vigente desde 2020.

"Uno entrena para estas competiciones durante muchísimo tiempo", asegura Reece en declaraciones recogidas por People. "Después de tanto entrenamiento, tanto esfuerzo, y encima con la presión de tener a tus amigos y familiares allí viéndote, la presión era enorme", añade. El joven reconoce que, pese al estrés del momento, la experiencia terminó siendo muy especial para él.

“Simplemente fenomenal”

La hazaña tuvo además un componente emocional especial, ya que ocurrió en Stockton-on-Tees, su ciudad natal, donde finalmente sintió el alivio de haber cumplido el objetivo y haber convertido todo ese esfuerzo en un nuevo récord mundial. Una sensación que describió después como “increíble” al liberarse de toda la tensión acumulada. Su ambición, según relató tras la prueba, es seguir superándose y atacar el siguiente récord.

Craig Harker, fundador de la British Eating League, elogió la actuación de Reece, calificándola de "simplemente fenomenal". "Comer 162 Oreos en tan solo cinco minutos y establecer un nuevo récord mundial es una increíble demostración de velocidad, determinación y habilidad para la competición", asegura. Una proeza que bate la marca anterior de 141 Oreos, establecida por el competidor Max Stanford en 2020.

El fundador de la liga también destacó la evolución constante del entrenador personal en los últimos años, hasta situarlo en "uno de los talentos más prometedores de la competición británica de comer". Aunque también hizo mención a otros participantes destacados del evento, como es el caso de JJ Da Lion, que quedó segundo con 151 Oreos, y Stef2hungry, que terminó tercero tras comer 126 galletas.