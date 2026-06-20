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162 galletas Oreo en cinco minutos: un británico de 22 años bate el récord mundial que resistía desde 2020
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162 galletas Oreo en cinco minutos: un británico de 22 años bate el récord mundial que resistía desde 2020

"Uno entrena para estas competiciones durante muchísimo tiempo", asegura.

Sandra Hernández Jiménez
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Un paquete de galletas OREO junto a un vaso de leche.Getty Images

Hay récords que impresionan por su exigencia física, otros por la resistencia al límite del cuerpo, y algunos directamente por lo insólito. En ese espacio donde la competición roza lo curioso y lo inesperado, vuelven a aparecer hazañas que llaman la atención no solo por el resultado, sino por lo difícil de imaginar que alguien pueda alcanzarlas. Entre ellas, destaca ahora una nueva marca en el mundo de los desafíos de comida rápida.

Esta vez, el protagonista ha sido el británico Reece Chadfield, un entrenador personal de 22 años que ha conseguido hacerse con un nuevo récord mundial tras devorar 162 galletas Oreo en apenas cinco minutos. La hazaña tuvo lugar el pasado 24 de mayo en el Stockton Cricket Club, en el noreste de Inglaterra, durante un evento organizado por la British Eating League, y ha supuesto la caída de una marca que llevaba vigente desde 2020.

"Uno entrena para estas competiciones durante muchísimo tiempo", asegura Reece en declaraciones recogidas por People. "Después de tanto entrenamiento, tanto esfuerzo, y encima con la presión de tener a tus amigos y familiares allí viéndote, la presión era enorme", añade. El joven reconoce que, pese al estrés del momento, la experiencia terminó siendo muy especial para él.

“Simplemente fenomenal”

La hazaña tuvo además un componente emocional especial, ya que ocurrió en Stockton-on-Tees, su ciudad natal, donde finalmente sintió el alivio de haber cumplido el objetivo y haber convertido todo ese esfuerzo en un nuevo récord mundial. Una sensación que describió después como “increíble” al liberarse de toda la tensión acumulada. Su ambición, según relató tras la prueba, es seguir superándose y atacar el siguiente récord.

Craig Harker, fundador de la British Eating League, elogió la actuación de Reece, calificándola de "simplemente fenomenal". "Comer 162 Oreos en tan solo cinco minutos y establecer un nuevo récord mundial es una increíble demostración de velocidad, determinación y habilidad para la competición", asegura. Una proeza que bate la marca anterior de 141 Oreos, establecida por el competidor Max Stanford en 2020.

El fundador de la liga también destacó la evolución constante del entrenador personal en los últimos años, hasta situarlo en "uno de los talentos más prometedores de la competición británica de comer". Aunque también hizo mención a otros participantes destacados del evento, como es el caso de JJ Da Lion, que quedó segundo con 151 Oreos, y Stef2hungry, que terminó tercero tras comer 126 galletas.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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