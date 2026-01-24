Es el cubo de nuggets más grande del mundo: 2.026 kilos que le han valido el récord

El universo de los récords Guinness vuelve a demostrar que siempre hay margen para lo inimaginable. Esta vez, el protagonista no ha sido un atleta, ni un nuevo logro tecnológico, sino un alimento muy cotidiano y popular: los nuggets de pollo.

El Líbano ha logrado destronar a Japón y hacerse con el récord mundial al crear el cubo de nuggets más grande del mundo, con un peso total de 2.026 kilos, una cifra que ya forma parte de la historia de las extravagancias gastronómicas.

85.000 nuggets para hacer historia

La hazaña ha sido obra de la empresa libanesa de productos avícolas Wilco PM, que logró reunir nada menos que 85.000 nuggets de pollo apilados cuidadosamente dentro de un cubo de dimensiones industriales. Para hacerse una idea de la magnitud, el recipiente utilizado era una estructura diseñada específicamente para soportar el peso y volumen de miles de piezas de pollo precocinado.

Los trabajadores participaron activamente en el proceso, introduciendo gigantescos sacos de plástico repletos de nuggets dentro del contenedor, siguiendo un protocolo supervisado para garantizar que todo cumplía con los estándares exigidos por Guinness World Records.

Un jurado oficial y un récord certificado

Ocurrió el pasado 18 de diciembre de 2025 y como es habitual en este tipo de eventos, un jurado oficial de Guinness estuvo presente para verificar el peso, el número aproximado de unidades y el cumplimiento de todas las normas. Tras las mediciones y comprobaciones, el récord fue oficialmente validado.

Fue un total de 2.026 kilogramos de nuggets de pollo en un solo cubo, una cifra que convierte a este evento en uno de los más llamativos del año dentro de la categoría gastronómica. Con este logro, el Líbano supera a Japón, que hasta ahora ostentaba el título, y se coloca en el centro del mapa mundial de los récords más curiosos.

Del exceso al gesto solidario

La organización quiso darle un enfoque social al evento. Una vez confirmado el récord, la totalidad de los nuggets fue distribuida entre organizaciones que apoyan a personas necesitadas, convirtiendo lo que podría haber sido solo una excentricidad en una acción con impacto social. Demostrando así compromiso con la comunidad, transformando una hazaña mediática en una oportunidad para ayudar.

En el universo de los récords Guinness, conviven hazañas admirables con retos extravagantes que rozan lo absurdo. Desde logros deportivos extremos hasta desafíos tan curiosos como el mayor objeto comestible del mundo, este tipo de récords se han convertido en un espectáculo global que mezcla entretenimiento, marketing y cultura popular.