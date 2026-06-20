Si alguna vez te has peleado por una hamaca en vacaciones, este hotel de Chipre ha dado con la forma de que no vuelva a pasar

Hay pocas escenas más reconocibles en un hotel vacacional que la carrera matutina hacia las tumbonas. Toallas colocadas al amanecer, huéspedes madrugando para reservar sitio y discusiones por una hamaca junto a la piscina forman parte del paisaje habitual de muchos complejos turísticos durante el verano.

Sin embargo, un hotel de Chipre ha conseguido prácticamente eliminar ese fenómeno con un sistema tan simple como eficaz. El método, que se ha hecho viral en redes sociales, ha llamado la atención de miles de viajeros porque pone fin a una de las mayores fuentes de tensión de las vacaciones.

El resort que parece vacío... pero está lleno

Las imágenes compartidas por el creador de contenido Mark Brown (@RightGuysReviews), muestran una escena poco habitual en pleno verano: decenas de tumbonas vacías alrededor de una gran piscina a primera hora de la mañana.

A simple vista podría parecer que el establecimiento atraviesa una temporada floja o que apenas tiene huéspedes. Pero la realidad es muy distinta: el hotel estaba al completo de ocupación cuando se grabó el vídeo.

Y es que la explicación no está en la falta de clientes, sino en un sistema de organización que ha implantado el hotel que evita la necesidad de reservar hamacas con horas de antelación.

Una solución que muchos quieren copiar

La clave está en el momento del check-in. Al llegar al hotel, cada huésped recibe unas tarjetas que posteriormente puede canjear por toallas de piscina. Y cada mañana, los clientes acuden a un puesto de atención junto a la piscina donde reciben sus toallas y, al mismo tiempo, se les asigna una tumbona para toda la jornada.

De esta manera, desaparece la presión por madrugar, correr o dejar una toalla durante horas sin utilizar realmente el espacio, ya que cada persona sabe de antemano dónde podrá instalarse.

La propuesta ha generado una avalancha de comentarios positivos entre viajeros que han sufrido las conocidas "guerras de las hamacas" en destinos turísticos de todo el mundo.

Así, lo que para algunos establecimientos sigue siendo un quebradero de cabeza, este hotel chipriota lo ha solucionado de forma muy organizada. Y, a juzgar por la reacción de los viajeros, podría ser una fórmula que empiece a extenderse por muchos otros resorts europeos.