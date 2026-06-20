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Si alguna vez te has peleado por una hamaca en vacaciones, este hotel de Chipre ha dado con la forma de que no vuelva a pasar
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Si alguna vez te has peleado por una hamaca en vacaciones, este hotel de Chipre ha dado con la forma de que no vuelva a pasar

Una solución que desata todos los aplausos.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Las tumbonas de un hotel, ocupadas.Getty Images

Hay pocas escenas más reconocibles en un hotel vacacional que la carrera matutina hacia las tumbonas. Toallas colocadas al amanecer, huéspedes madrugando para reservar sitio y discusiones por una hamaca junto a la piscina forman parte del paisaje habitual de muchos complejos turísticos durante el verano.

Sin embargo, un hotel de Chipre ha conseguido prácticamente eliminar ese fenómeno con un sistema tan simple como eficaz. El método, que se ha hecho viral en redes sociales, ha llamado la atención de miles de viajeros porque pone fin a una de las mayores fuentes de tensión de las vacaciones.

El resort que parece vacío... pero está lleno

Las imágenes compartidas por el creador de contenido Mark Brown (@RightGuysReviews), muestran una escena poco habitual en pleno verano: decenas de tumbonas vacías alrededor de una gran piscina a primera hora de la mañana.

A simple vista podría parecer que el establecimiento atraviesa una temporada floja o que apenas tiene huéspedes. Pero la realidad es muy distinta: el hotel estaba al completo de ocupación cuando se grabó el vídeo.

Y es que la explicación no está en la falta de clientes, sino en un sistema de organización que ha implantado el hotel que evita la necesidad de reservar hamacas con horas de antelación.

Una solución que muchos quieren copiar

La clave está en el momento del check-in. Al llegar al hotel, cada huésped recibe unas tarjetas que posteriormente puede canjear por toallas de piscina. Y cada mañana, los clientes acuden a un puesto de atención junto a la piscina donde reciben sus toallas y, al mismo tiempo, se les asigna una tumbona para toda la jornada.

De esta manera, desaparece la presión por madrugar, correr o dejar una toalla durante horas sin utilizar realmente el espacio, ya que cada persona sabe de antemano dónde podrá instalarse.

La propuesta ha generado una avalancha de comentarios positivos entre viajeros que han sufrido las conocidas "guerras de las hamacas" en destinos turísticos de todo el mundo.

Así, lo que para algunos establecimientos sigue siendo un quebradero de cabeza, este hotel chipriota lo ha solucionado de forma muy organizada. Y, a juzgar por la reacción de los viajeros, podría ser una fórmula que empiece a extenderse por muchos otros resorts europeos.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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