Empezó a programar a los 11 años para crear sus propios videojuegos; a los 25 es multimillonario tras vender su empresa de IA a Elon Musk

Michael Truell tiene 25 años y ha vendido su empresa de programación de IA por 60.000 millones de dólares a SpaceX, la compañía de Elon Musk. Según Fortune, su rápido ascenso y el de su apuesta, Cursor, están entre las mayores historias de éxito de Silicon Valley.

En la publicación se hace una biografía de este joven emprendedor. Truell creció en Nueva York, asistió a un colegio privado en el Bronx y siempre se sintió atraído por el mundo de la tecnología. Con tan solo 11 años comenzó a programar y a crear sus propios juegos para móviles.

Tras su paso por la universidad, conoció a Ali Partovi durante una beca en Google, uno de los primeros inversores en Facebook y Airbnb. Más tarde, Truell se convirtió en Neo Scholar, uno de los únicos 30 seleccionados cada año en este curso para jóvenes talentos impulsado por Partovi.

En unas declaraciones recogidas por el medio de comunicación, el joven asegura que tanto él como su equipo se interesaron rápidamente por el mundo de la inteligencia artificial. "En 2021 intentábamos averiguar qué hacer con ese interés", relata. "¿Vamos a trabajar en IA en la academia? O ... ¿Nos unimos, ya sabes, a un gran esfuerzo de IA existente? ¿O empezamos nuestro propio proyecto?", se preguntaban.

En 2022, tenían la respuesta. Truell y sus cofundadores estaban obsesionados con GitHub Copilot de Microsoft, que se lanzó para desarrolladores individuales en 2022. Pero descubrieron que el programa tenía sus límites y podía mejorarse. Este fue el germen de Cursor, una de las trayectorias ascendentes más rápidas en la historia de las startups de Silicon Valley.

Según recoge la revista, la valoración de la empresa se ha disparado casi tan rápido como han mejorado las capacidades de la IA. Cursor reunió una ronda inicial de financiación de 60 millones de dólares en junio de 2024. A finales de 2025, había generado 3.300 millones de dólares, lo que disparó su valoración de 2.500 a 30.000 millones en un solo año.

Pero, ¿qué es Cursor? Se trata de un asistente de programación con su propio entorno de desarrollo integrado, o IDE, donde la IA de la empresa está integrada. En su nivel más básico, las capacidades de IA de Cursor permiten a los usuarios programar más rápido trabajando constantemente para predecir el código que probablemente escriba a continuación. La compañía cuenta con más de 300 empleados.