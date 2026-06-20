Una estudiante de secundaria crea una IA que detecta asteroides peligrosos y gana un concurso de la NASA

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta que ya está cambiando cómo entendemos el mundo, desde la medicina hasta la exploración del espacio. Cada vez más, estudiantes y jóvenes investigadores están usando estos sistemas no solo para automatizar tareas, sino para resolver problemas que antes parecían reservados a grandes agencias científicas.

Uno de los ejemplos más recientes de esta nueva generación de innovación llega desde Kazajistán, donde una estudiante de secundaria ha desarrollado Syntharion, un sistema de inteligencia artificial capaz de identificar asteroides cercanos a la Tierra que suelen pasar desapercibidos con los métodos de observación convencionales. Un trabajo que ha sido reconocido en el NASA International Space Apps Challenge con el primer puesto.

El proyecto, desarrollado por Ayaulym Tauekel junto con su supervisora científica Ainur Qurakbayeva, usa una red neuronal EfficientNet-B1 y un conjunto sintético de más de un millón de imágenes para localizar objetos cercanos a la Tierra (NEO) que suelen escapar a los métodos tradicionales. Según recoge Kazinform, el sistema incluso permite simular trayectorias reales de asteroides y trabajar sin necesidad de supercomputadoras, a través de Google Colab.

Anticipar posibles amenazas

Este trabajo, llevado a cabo en un entorno académico, ha sorprendido por su nivel técnico y por el potencial real que tiene en el ámbito de la defensa planetaria. La clave está en tomar varias fotografías de la misma zona del cielo y compararlas. Mientras las estrellas permanecen fijas, los asteroides se desplazan, un pequeño movimiento delata su presencia. En observaciones reales, el equipo llegó a detectar cuatro nuevos asteroides tras cuatro noches de trabajo.

“Esta investigación nos ayudará a comprender la formación del Sistema Solar e identificar con antelación objetos peligrosos que se acerquen a la Tierra”, asegura la estudiante. “Se necesitan más estudios de cuerpos celestes”, añade, subrayando la importancia de seguir ampliando el conocimiento sobre el espacio y de apostar por nuevas herramientas tecnológicas que permitan anticipar posibles amenazas antes de que lleguen a nuestro planeta.

Si bien los asteroides muy pequeños se desintegran en la atmósfera, los grandes pueden causar consecuencias locales o globales, como explosiones, incendios, tsunamis y cambios climáticos. Por eso, proyectos como Syntharion no solo representan un logro académico, sino también un avance con implicaciones reales para la seguridad planetaria. La combinación de inteligencia artificial, observación astronómica y talento joven abre la puerta a nuevas formas de vigilar el espacio y anticipar riesgos hasta ahora invisibles.