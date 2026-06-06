Crean una IA que corrige tu postura al hacer ejercicio en tiempo real, como un entrenador personal, para evitar lesiones: supera a OpenAI en precisión y detalle

Hacer ejercicio en casa es una alternativa habitual para quienes tienen poco tiempo, quieren ahorrar la cuota del gimnasio o simplemente prefieren entrenar en privado. Sin embargo, esta práctica también tiene riesgos ya que sin la supervisión de un profesional o un espejo que permita corregir la postura, muchas personas realizan los ejercicios de forma incorrecta y aumentan la probabilidad de lesión.

De hecho, durante el confinamiento por la COVID-19, el entrenamiento doméstico se disparó y, según la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU., las lesiones relacionadas con el ejercicio en el hogar aumentaron un 48%.

Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Drexel y la Universidad Estatal de Michigan ha desarrollado un sistema que podría cambiar la forma de entrenar en casa. Se trata de BioCoach, un prototipo impulsado por inteligencia artificial y visión artificial capaz de analizar los movimientos del usuario y ofrecer correcciones técnicas en tiempo real.

Un entrenador virtual

A diferencia de muchas aplicaciones de fitness que se limitan a ofrecer mensajes genéricos de ánimo, este prototipo ha sido diseñado para proporcionar indicaciones concretas basadas en la biomecánica del movimiento.

"Muchas personas que se ejercitan en casa con vídeos y aplicaciones no reciben una evaluación precisa de sus movimientos", explica Feng Liu, profesor asistente de la Facultad de Ingeniería e Informática de Drexel y responsable de la investigación.

Según el investigador, la mayoría de las plataformas actuales ofrecen comentarios demasiado generales. El objetivo de BioCoach es acercarse más a la experiencia de contar con un entrenador personal que detecta errores y explica cómo corregirlos.

Cómo funciona

El sistema combina varias tecnologías avanzadas. Por un lado, analiza la apariencia visual y los patrones de movimiento mediante redes neuronales especializadas en vídeo. Por otro, reconstruye un modelo tridimensional del cuerpo para calcular ángulos articulares, rangos de movimiento y fases del ejercicio.

Gracias a esta doble evaluación, el programa puede identificar qué articulaciones son clave en cada movimiento. Por ejemplo, en una sentadilla analiza especialmente caderas, rodillas y tobillos, o en una flexión presta atención a hombros, codos y muñecas.

Con estos datos biomecánicos, este prototipo genera comentarios específicos y comprensibles para el usuario. En lugar de limitarse a decir "baja más", puede ofrecer indicaciones mucho más detalladas, como aumentar la flexión de una articulación concreta o modificar la posición corporal para repartir mejor las cargas y reducir el riesgo de lesión.

Comparación con sistemas de IA más avanzados

Para comprobar su eficacia, los investigadores enfrentaron BioCoach a modelos de inteligencia artificial desarrollados por algunas de las compañías y centros tecnológicos más importantes del mundo —como OpenAI, Alibaba o NVIDIA— y varias universidades asiáticas.

Según los propios investigadores, los resultados mostraron que BioCoach destacó especialmente en la precisión biomecánica de sus correcciones y en la capacidad para ofrecer explicaciones detalladas y adaptadas a cada ejercicio.

Según Liu, estos resultados sugieren que incorporar análisis biomecánico en tres dimensiones permite mejorar significativamente la calidad de la retroalimentación sin comprometer la rapidez de respuesta.

El futuro del ejercicio y la IA

Aunque todavía se encuentra en fase de prototipo, los investigadores ya trabajan en una nueva generación del sistema. Su objetivo es que BioCoach sea capaz de estimar incluso las fuerzas que soportan las articulaciones y los patrones de activación muscular a partir de un simple vídeo. Esto permitiría detectar pequeños movimientos compensatorios que, repetidos en el tiempo, pueden terminar provocando lesiones.

Los responsables del proyecto subrayan que la intención no es reemplazar a entrenadores o fisioterapeutas, sino complementar su trabajo. La visión a largo plazo es crear una herramienta capaz de acompañar al usuario cuando entrena por su cuenta, proporcionándole correcciones precisas y oportunas entre sesiones presenciales con profesionales.