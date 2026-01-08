Aún estás a tiempo de hacerte con una baliza V16: Interior no multará por un periodo "razonable" a quien no la lleve

Las fuerzas y cuerpos de seguridad serán "flexibles" y no multarán por un periodo "razonable" de tiempo a los conductores que en sus vehículos no lleven la baliza luminosa V-16, una medida obligatoria desde el 1 de enero que el Ministerio del Interior considera "imprescindible" para frenar la "sangría" de fallecidos por atropello.

Así lo ha asegurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación de las cifras de fallecidos en accidente de carretera correspondiente a 2025. El ministro ha señalado que "un número importante de estos casos" de atropello sucedieron al salir de su turismo por distintas razones, muy a menudo para colocar los triángulos. Se estima que son 25 los fallecidos cada año arrollados cuando señalizaban una avería o accidente.

"Todas y todos los que hemos bajado del coche para colocar un triángulo sabemos el peligro que entraña hacerlo", ha considerado el titular de Interior que ha defendido como "imprescindible" la adopción desde hace años de medidas que frenen este incremento de muertes.

En este sentido, ha enfatizado que el Gobierno ha apostado por la V-16, convencido de que ayudará a reducir esta mortalidad por varias razones: evita el riesgo que supone bajar del vehículo; incorpora iluminación visible a un kilómetro de distancia y se integra en el sistema de vehículo conectado para hacer llegar información de la incidencia a los navegadores de los vehículos que circulan por esa carretera, y a las pantallas y paneles de información variable.

El objetivo, "salvar vidas"

Obligatoria desde el pasado 1 de enero, Marlaska ha querido dejar claro que tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico "serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo no es sancionador o recaudatorio, lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas".

Preguntado sobre quienes cuestionan la privacidad de la V-16 o las supuestas publicaciones de mapas que informan de las balizas activadas, el ministro ha asegurado que no iba a entrar en ningún debate sobre esta medida ajena a la seguridad vial y que, no obstante, no hay ningún tratamiento de ningún dato geolocalizado.

¿De cuánto será la multa?

Aunque Interior ha dicho que no multará durante un periodo razonable, en cuanto este tiempo finalice (no han especificado cuándo), sí habrá sanciones para quien no lleven la baliza, ya que su uso es obligatorio. La infracción por no llevarla se considera leve y supondrá el pago de 80 euros, como cuando no se llevaban los triángulos.

¿De verdad te geolocaliza?

Las balizas V16 solo funcionan cuando se activan. Es decir, salvo que se apriete el botón en caso de emergencia, no transmite la ubicación del vehículo ni la velocidad a la que circula. "No podrán seguirte", asegura la DGT, desde donde señalan además que la privacidad está garantizada ya que la baliza tampoco se asocia a una matrícula: "La DGT únicamente recibe la ubicación del vehículo detenido, no la identidad del ocupante".

Cómo se usa

La baliza debe ir siempre en un lugar accesible, como el salpicadero o la guantera. Una vez exista un caso de avería o accidente que inhabiliten el vehículo, debe situarse en el techo del vehículo, de manera que sea lo más visible posible. Si por cuestión de altura no es posible situarla en ese lugar, podrá ponerse en la puerta del conductor.

Una vez pulsado el botón, la baliza se encenderá y, en condiciones favorables, el vehículo será visible a 1 kilómetro. Además, gracias al chip GPS y a la tarjeta SIM no extraíble que vienen en su interior, la DGT podrá acceder a tu ubicación en cuanto se active.

Hay que tener en cuenta que la baliza sólo indica la posición del vehículo, pero no avisa a los servicios de emergencia, así que si se necesita atención médica, habría que llamar.