Dani García, chef, sobre su bizcocho de Nutella al microondas: "Receta súper sencilla y rápida"

Si te encantan los postres pero muchas veces te da pereza meterte en la cocina, sabes lo frustrante que es querer algo dulce y no tener tiempo ni ganas de complicarte. Por suerte, hay soluciones que llegan justo en el momento adecuado. Pensando en esos antojos repentinos, el chef malagueño Dani García ha creado la receta perfecta para disfrutar en casa sin complicaciones y con un resultado que promete satisfacer el antojo de dulce.

Con motivo del Día Mundial de la Nutella, el chef malagueño ha compartido en sus redes sociales la receta de un bizcocho de Nutella preparado en el microondas que busca ser un capricho fácil y al alcance de cualquiera. “Receta super sencilla y rápida. Empezamos”, promete el chef al inicio del vídeo. Con su estilo cercano y desenfadado, Dani García guía a los espectadores paso a paso, mostrando que disfrutar de un postre delicioso no tiene por qué ser complicado ni llevar horas en la cocina.

La preparación, pensada para quienes no quieren encender el horno, tan solo necesita de 3 minutos de cocción en el microondas, aproximadamente, además de los siguientes ingredientes:

4 huevos

80 gramos de harina

60 gramos de Nutella

Media cucharadita de levadura

Una pizca de sal

El paso a paso del chef

Dani García empieza batiendo los cuatro huevos con una pizca de sal y añadiendo después 60 gramos de Nutella hasta que la mezcla quede uniforme. A continuación, echa los 80 gramos de harina y media cucharadita de levadura para lograr la masa perfecta. Antes de verterla en el molde, el cocinero recomienda engrasar un recipiente de cristal con mantequilla y espolvorear azúcar glas para facilitar el desmoldado y dar un acabado más goloso.

Siguiendo la filosofía de “rápido y sencillo”, la cocción se realiza en el microondas: el propio chef indica un tiempo orientativo de alrededor de tres minutos, aunque advierte que puede variar según la potencia del aparato. El postre se remata con más Nutella por encima, nata montada y fresas frescas, un cierre que no solo lo hace aún más apetecible, sino que convierte este bizcocho exprés en un pequeño homenaje a la crema de avellanas.

La propuesta forma parte del repertorio de trucos y recetas que el chef comparte con frecuencia para acercar técnicas y sabores de restaurante al hogar y subraya su intención de demostrar que la buena cocina no siempre exige procesos largos ni utensilios profesionales. Con su sencillez, el bizcocho al microondas se presenta como una opción rápida para celebrar el Día Mundial de la Nutella, o para cuando simplemente te entra un antojo de dulce.