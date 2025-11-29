Ilumínate: todo lo que necesitas saber sobre la baliza V16 que sí o sí hay que llevar en el coche desde el 1 de enero

Un mes. Eso es lo que queda para que los conductores españoles tengan que llevar en el coche —y más concretamente, en la guantera, u otro lugar accesible del interior— lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) llama dispositivo V16: una baliza que, en caso de avería o accidente, se coloca en el techo y, además de emitir una intensa señal luminosa a 360º durante 30 minutos, se conecta a la plataforma DGT 3.0 para trasmitir la ubicación en tiempo real.

Esa información servirá tanto para los paneles de mensaje variable de la carretera, como para los navegadores del resto de vehículos.

Este dispositivo de señalización reemplazará, desde el 1 de enero, a los habituales triángulos de peligro. En otras palabras, no van a coexistir ni se puede elegir entre usar una opción u otra: en cuanto comience 2026, el V16 conectado será el único dispositivo legal.

Esto es todo lo que tienes que conocer antes de comprar el tuyo —porque, mucho ojo, no todos valen—, sobre cómo hay que utilizarlo y sobre qué ocurre con éste si se va a circular fuera de España.

Qué características tiene que tener la V16

La DGT establece que la baliza "debe guardarse en la guantera, estar accesible y cargada". Para ello, puede utilizar bien pilas, bien baterías recargables por USB.

"En todos los casos, deben garantizar un mínimo de 30 minutos de funcionamiento continuo tras la activación. Además, tal y como indica la normativa que lo regula, deben tener una autonomía mínima, en reposo, de 18 meses", puntualiza. Esto quiere decir que cada cierto tiempo hay que estar un poco pendientes y hacer alguna carga o cambiándole las pilas por otras nuevas, no vaya a ser.

Cómo se usa

En caso de avería o accidente, hay que pegarla (viene imantada) al techo del vehículo, para que esté lo más visible posible. Si por la altura no es posible llegar, entonces se pone en la puerta del conductor.

Al accionarla, su luz "te hará visible a 1 kilómetro de distancia en condiciones favorables", afirma la DGT. En su interior hay un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que son los que se encargan de esa señal conectada. Ni hay que recurrir a apps ni hay que pagar nada a las compañías de teléfono: "La legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste está contemplado en el precio de venta del dispositivo V-16".

Sí hay que tener en cuenta que la baliza sólo indica la posición del vehículo, pero no avisa a los servicios de emergencia, así que si se necesita atención médica, hay que llamar.

Qué baliza comprar y qué código hay que comprobar para que sea válida

Es muy tentador lanzarse a comprar la baliza aprovechando las ofertas de estos días del Black Friday y Ciber Monday, pero no sólo hay que fijarse en el precio. No todas están homologadas, así que para evitarse disgustos futuros, antes de pagar hay un paso indispensable, que es comprobar que lo esté.

Para ello, la DGT ha habilitado un buscador en el que basta con introducir el ‘número de certificado’ del dispositivo, un código que empieza por LCOE o IDIADA, seguido por varios números. Si aparece ahí, ya nos podemos quedar tranquilos.

¿Tienen que llevarla todos los vehículos?

Sí, están obligados a llevarla "los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses".

¿Y si conduzco una moto?

Las motocicletas no están obligada a llevar la V-16, pero la DGT sí recomienda a los ‘moteros’ que la usen por sus "ventajas en términos de seguridad”" En caso de accidente, deberían 'pegarla' en el depósito de gasolina, en el asiento o maletero o en la barra del espejo.

¿Hay que darla de alta o bajar alguna app? ¿Van a poder saber mi velocidad o controlar dónde voy?

La baliza sólo funciona si el usuario la activa, por lo que, salvo que se apriete el botón, no está transmitiendo la ubicación, así que no, no es una vía por la que vayan a estar monitorizando dónde estás ni tampoco controla si se respetan los límites de velocidad. "No podrán seguirte, ni saber la velocidad a la que circulas", en palabras de la DGT.

Tampoco va asociada a la matrícula. "La privacidad está protegida ya que la DGT únicamente recibe la ubicación del vehículo detenido y no la identidad del ocupante", inciden.

No es necesario "proporcionar ningún tipo de dato ni dar de alta el dispositivo". "La DGT no solicita datos personales en ningún caso. Existen algunos fabricantes que los piden al hacer la compra porque tienen aplicaciones propias, pero el comprador no tiene por qué facilitar ningún tipo de dato", aclaran.

Qué pasa si voy a circular por otro país europeo

Que puedes usar la baliza. La Convención sobre la Circulación Vial de Viena del 68 marca que los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados, por lo que en caso de necesitar señalar una avería o accidente, habría que hacerlo con ella.

¿En qué casos se podrán usar los triángulos?

En la práctica, en ninguno. Es la baliza el dispositivo al que obligará la ley. Sólo podrán utilizar los triángulos "aquellos vehículos matriculados en otros países que circulen por nuestro país en calidad de circulación internacional".

La DGT recuerda que "la sustitución de los triángulos está justificada por motivos de seguridad vial, al considerar el riesgo de atropello que supone la colocación de los triángulos por tener que andar, al menos, 100 metros por la calzada sin que haya garantía de que se mantengan en su sitio una vez colocados".

Cada año mueren en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera tras bajar de su vehículo, muchas de ellos mientras iban a señalizar una avería o colocar los triángulos.

¿Y qué pasa si tengo que activar la baliza en un túnel?

El dispositivo mandará la señal a la DGT: "Funciona incluso en condiciones sin cobertura convencional gracias a su conexión mediante redes de comunicación IoT especializadas. En los casos donde ni siquiera estas redes estén disponibles, la baliza seguirá funcionando como señal visual y almacenará los datos para enviarlos cuando se restablezca la conexión".

Hablemos de dinero: ¿cuáles son las multas por no tenerla?

La infracción por no llevar la baliza V-16 se considera leve y "su sanción es de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización".

¿Qué ocurre? Como publicó El País, "en caso de accidente, si se demuestra que el dispositivo de señalización no funcionó correctamente o no estaba certificado, la compañía aseguradora podría eludir responsabilidades". Además, un uso indebido de este dispositivo podría acarrear multa de hasta 200 euros.