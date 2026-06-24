Carlos Llull, electricista: “Apagar y encender el aire acondicionado puede consumir más que dejarlo funcionando”

Con la intensa ola de calor que atraviesa España conciliar el sueño por las noches parece imposible si no dispones de un aire acondicionado. Encenderlo supone un gasto adicional importante para muchos bolsillos y en miles de hogares se intenta reducir su consumo al mínimo necesario para no llevarse después una sorpresa con la factura.

Sin embargo, como cada verano, hay quienes piensan que es más económico dejar el aire acondicionado encendido durante toda la noche y otros que creen que la mejor opción es apagarlo y volver a encenderlo cuando vuelve a hacer calor. Por ello, el electricista y divulgador Carlos Llull ha abordado esta cuestión en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @soycarlosllull.

Según explica el especialista, la respuesta suele sorprender a muchas personas, ya que la creencia de que apagar constantemente el aire acondicionado reduce el consumo no siempre es correcta, especialmente cuando se trata de equipos modernos equipados con tecnología inverter.

Imagen de archivo de una persona activando el aire acondicionado en su casa. Europa Press via Getty Images

Apagar el aparato cuando ya ha enfriado la habitación

Para ilustrar su explicación, Llull plantea una situación habitual durante las noches de verano. Imaginemos que son las diez de la noche y la temperatura de una habitación alcanza los 29 grados. El usuario programa el aire acondicionado a 24 grados y el equipo comienza a trabajar para enfriar el ambiente. Una vez alcanzada la temperatura deseada, el aparato reduce automáticamente su potencia. Sin embargo, muchas personas deciden apagar el equipo en ese momento pensando que así ahorrarán energía.

Aunque el aire acondicionado deje de funcionar, las paredes, el techo, los muebles y otros elementos de la vivienda continúan acumulando calor. Con el paso de las horas, ese calor vuelve a liberarse poco a poco en la estancia, provocando que la temperatura aumente de nuevo. Como consecuencia, es frecuente que muchas personas se despierten de madrugada debido al calor y vuelvan a encender el aparato.

Los equipos inverter funcionan de manera diferente

Llull destaca que los sistemas de aire acondicionado inverter actuales están diseñados precisamente para evitar esos picos de consumo. A diferencia de los modelos más antiguos, estos equipos no trabajan constantemente al 100% de su capacidad.

Un perro, una cama y un aire acondicionado, foto sobre lienzo Getty Images

Cuando alcanzan la temperatura programada, reducen automáticamente su potencia y mantienen el ambiente estable consumiendo mucha menos energía. De esta forma, el aparato evita tener que realizar grandes esfuerzos repetidamente para recuperar varios grados de diferencia térmica. "Cuando vuelves a encenderlo después de varias horas apagado, tiene que trabajar muy fuerte otra vez para enfriar toda la habitación", explica el instalador.

¿Cuánto puede costar una noche completa de aire acondicionado?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los seguidores fue la estimación económica ofrecida por el experto. Llull plantea el ejemplo de una máquina con una potencia máxima de 1.500 vatios funcionando durante una noche de ocho horas en condiciones exigentes.

Según sus cálculos, el coste podría rondar aproximadamente un euro en electricidad durante toda la noche. Aunque el consumo real depende de numerosos factores, como la tarifa contratada, la eficiencia del aparato o las condiciones climáticas, el especialista considera que muchas veces existe una percepción exagerada sobre el gasto real de estos equipos.

Una fachada, con varios aparatos de aire acondicionado MIGUEL_ANGEL_ORTEGA vía getty images

El aislamiento de la vivienda

Más allá del propio aparato, el electricista insiste en que uno de los factores más importantes para controlar el consumo energético es el aislamiento de la vivienda. En su opinión, el verdadero problema no suele ser cuánto consume el aire acondicionado, sino cuánto calor entra en la casa.

Las viviendas con un aislamiento deficiente, ventanas poco eficientes o una fuerte exposición solar durante el día obligan al sistema de climatización a trabajar durante más tiempo y con mayor intensidad. Por el contrario, una vivienda bien aislada mantiene mejor la temperatura interior y reduce considerablemente la demanda energética necesaria para refrigerar las habitaciones.