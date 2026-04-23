Un venezolano arrasa al ver lo de la "prioridad nacional" de Vox y mandarle un mensaje a los compatriotas que lo aplauden

El activista venezolano Jason González, conocido en redes sociales como @lordgzl, donde suma más de 50.000 seguidores, ha lanzado un mensaje dirigido tanto a sus compatriotas como a otros inmigrantes que votan a Vox, después de que el partido hablara de la llamada "prioridad nacional", una propuesta en la que los españoles —y solo los españoles— estarían por delante del resto en el acceso a la vivienda protegida, a las ayudas y en la defensa de los servicios públicos.

Esta prioridad se traduce en una serie de "medidas concretas y legales", según Óscar Fernández, de Vox Extremadura, quien ha llegado a un acuerdo con el PP para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura. "Hay que elegir y nosotros lo tenemos claro, elegimos a los españoles primero", afirmó.

La gran pregunta que se hace Jason es si los inmigrantes van a ser relegados al ostracismo, sabiendo que se les sitúa por debajo de los españoles pese a estar regularizados, por qué siguen votando a Vox. En un vídeo publicado en TikTok ha hecho una reflexión que merece la pena escuchar.

"Vox pidiendo prioridad nacional, es decir, que todo sea solamente para la gente que ha nacido en España prioritariamente, y los venezolanos defendiendo a Vox a capa y espada porque España se está convirtiendo en Venezuela con Pedro Sánchez", ha afirmado al inicio del vídeo.

"No eres VIP. Eres inmigrante igual"

Y por eso les ha recordado: "A los venezolanos se les olvida que son venezolanos, que también son inmigrantes, extranjeros y que para Vox valen exactamente lo mismo que valen los marroquíes, o sea, nada".

"Inmigrantes defendiendo a Vox, un parquito que quiere menos inmigración... Pero tú ahí, aplaudiendo como si fueras VIP. No eres VIP. Eres inmigrante igual", ha concluido el joven. Entre las reacciones que ha suscitado, la más comentada ha sido la de Marina, una española cuyo marido es venezolano: "No entendemos cómo un venezolano compara España con Venezuela, literalmente son polos opuestos y es muy evidente cuando vives aquí".